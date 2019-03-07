"Лилль" назвал цену на Пепе, которым интересуются европейские топ-клубы
Владелец "Лилль" Херард Лопес заявил, что клуб может продать нападающего Николя Пепе не менее, чем за 50 миллионов евро.
"Мы оцениваем Пепе в сумму от 50 до 80 миллионов евро. Но его будущее зависит не только от клуба, но и от нас. Пепе заслужил право выступать на топ-уровне. Нам уже предлагали за него 50 миллионов, но мы отклонили предложение. Также у нас было предложение в размере 80 миллионов евро из Китая, но он сам не захотел туда переезжать", - приводит слова Лопеса RMC Sport.
Ранее сообщалось, что Пепе входит в сферу интересов "Челси", "Барселоны", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".
В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел 30 матчей за "Лилль" во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 11 голевых передачах.
Не пропустите: Президент ПСЖ ответил на вопрос о возможном увольнении Тухеля. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хуммелс высказался о решении Лева больше не привлекать его в национальную команду
-
Роналду не сыграет с "Удинезе"
-
Ровно 7 лет назад Месси оформил пента-трик в ворота "Байера" в ЛЧ
-
Официально: "Рома" объявила об увольнении Ди Франческо
-
1
В Турции приняли громкое решение по игроку, нападавшему с лезвием на футболистов
-
Месси вызван в сборную Аргентины впервые после ЧМ-2018
-
Дзюба и Азмун - в основе "Зенита" на матч с "Вильярреалом"
-
Легендарный теннисист попросил бывшего тренера "Спартака" вернуться в команду
-
"Лилль" назвал цену на Пепе, которым интересуются европейские топ-клубы
-
Кононов сделал заявление после вылета "Спартака" из Кубка России
-
Неймар пытался разобраться с судьями после матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"
-
1
Названы условия возможной отставки главного тренера "Спартака"
-
Угрозы смерти, антисемитизм и унижения. Как Аврам Грант стал самым недооценённым тренером "Челси"
-
Определились полуфиналисты Кубка России
-
"Урал" выбил "Спартак" из Кубка России
-
Моуринью рассказал, когда возобновит тренерскую карьеру
-
Моуринью высказался о скандальном пенальти в матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"
-
Зидан дал ответ "Реалу"
-
2
Между лидером "Реала" и президентом клуба произошел серьезный конфликт
-
Названо имя лучшего игрока "Ливерпуля" в феврале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Монпелье
|27
|41
|8
|Ницца
|27
|40
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|27
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19