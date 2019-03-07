"Лилль" назвал цену на Пепе, которым интересуются европейские топ-клубы

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"Лилль" назвал цену на Пепе, которым интересуются европейские топ-клубы

Владелец "Лилль" Херард Лопес заявил, что клуб может продать нападающего Николя Пепе не менее, чем за 50 миллионов евро.

"Мы оцениваем Пепе в сумму от 50 до 80 миллионов евро. Но его будущее зависит не только от клуба, но и от нас. Пепе заслужил право выступать на топ-уровне. Нам уже предлагали за него 50 миллионов, но мы отклонили предложение. Также у нас было предложение в размере 80 миллионов евро из Китая, но он сам не захотел туда переезжать", - приводит слова Лопеса RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Пепе входит в сферу интересов "Челси", "Барселоны", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел 30 матчей за "Лилль" во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 11 голевых передачах.

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