"Лилль" назвал ПСЖ стоимость Пепе

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"Лилль" назвал ПСЖ стоимость Пепе

Форвард "Лилля" Николя Пепе может продолжить карьеру в ПСЖ.

Как сообщает Le10Sport, "доги" оценили своего лидера в 80 миллионов евро. Контракт 23-летнего ивуарийца с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, что Пепе идет на втором месте в бомбардирской гонке Лиги 1. Всего в этом сезоне на счету игрока 23 гола и 14 ассистов в 40 матчах.

За тур до конца чемпионата "Лилль" идет на втором месте, гарантирующее участие в групповом этапе Лиги Чемпионов.

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