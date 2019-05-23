"Лилль" назвал ПСЖ стоимость Пепе
Форвард "Лилля" Николя Пепе может продолжить карьеру в ПСЖ.
Как сообщает Le10Sport, "доги" оценили своего лидера в 80 миллионов евро. Контракт 23-летнего ивуарийца с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Отметим, что Пепе идет на втором месте в бомбардирской гонке Лиги 1. Всего в этом сезоне на счету игрока 23 гола и 14 ассистов в 40 матчах.
За тур до конца чемпионата "Лилль" идет на втором месте, гарантирующее участие в групповом этапе Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|91
|2
|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
|35
|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27