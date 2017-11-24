"Лилль" не дал Бьелсе забрать вещи с базы

"Лилль" намерен уволить главного тренера Марсело Бьелсу, сообщает RTL.

По сведениям издания, руководство французского клуба сегодня даже не пустило специалиста на базу, чтобы забрать вещи и документы.

Напомним, что Бьелса без разрешения клуба лета в Чили к своему другу, который вскоре после этого умер от рака желудка.

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