"Лилль" - "Ницца" - 1:1, "Марсель" - "Труа" 3:1, "Тулуза" - "Лион" - 1:2 (обзоры)

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"Лилль" - "Ницца" - 1:1, "Марсель" - "Труа" 3:1, "Тулуза" - "Лион" - 1:2 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 19-го тура французской Лиги 1, в которых "Лилль" и "Ницца" поделили очки, а "Марсель" и "Лион" оказались сильнее "Труа" и "Тулузы" соответственно.

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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7 Ренн 18 25
8 Страсбур 18 24
9 Дижон 18 24
10 ФК Кан 18 24
11 Монпелье 18 23
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