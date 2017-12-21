"Лилль" - "Ницца" - 1:1, "Марсель" - "Труа" 3:1, "Тулуза" - "Лион" - 1:2 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 19-го тура французской Лиги 1, в которых "Лилль" и "Ницца" поделили очки, а "Марсель" и "Лион" оказались сильнее "Труа" и "Тулузы" соответственно.

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