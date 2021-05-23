"Лилль" - новый чемпион Франции

Фото твиттер "Лилля"

"Лилль" в четвёртый раз в истории стал победителем французской Лиги 1.

В заключительном туре чемпионата "доги" обыграли на выезде "Анжер" со счётом 2:1 и сохранили за собой первое место.

ПСЖ также добился победы, но остался вторым. Парижане взяли верх над "Брестом" (2:0).

Для "Лилля" это первое чемпионство с 2011 года. Также они брали золото в сезонах 1945/46 и 1953/54.

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