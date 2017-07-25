"Лилль" объявил о переходе Майи за 14 миллионов евро

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"Лилль" объявил о переходе Майи за 14 миллионов евро

Полузащитник "Сантоса" Тиагу Майя перешел в "Лилль", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с французским клубом до лета 2022 года.

20-летний Майя выступал за "Сантос" с 2014 года, провел за клуб 125 матчей и забил 4 гола. Сыграл 8 поединков за молодежную сборную Бразилии. Олимпийский чемпион. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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