"Лилль" объявил о продлении контракта с главным тренером
"Лилль" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Кристофом Гальтье.
52-летний специалист заключил с клубом соглашение до лета 2021 года.
Напомним, что Гальтье возглавляет "Лилль" с декабря 2017 года. В текущем сезоне "доги" под его руководством набрали 37 очков в 20 турах Лиги 1 и занимают второе место в турнирной таблице первенства.
Не пропустите: Анри поддержал Головина в раздевалке после матча с "Марселем". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Основной защитник "Боруссии" избежал серьёзной травмы
-
Кассано рассказал, что ему помешало достичь уровня Месси
-
"Сантос" хочет купить полузащитника "Спартака"
-
ТОП-10 худших январских трансферов АПЛ
-
Филиппе Коутиньо определился со своим будущим в "Барселоне"
-
"Манчестер Сити" полностью перекрыл "Вулверхэмптон": опубликована статистика
-
Европейские топ-клубы ведут борьбу за вингера "Брюгге"
-
Давид Силва установил рекорд "Манчестер Сити"
-
"Бавария" вернулась к кандидатуре Мораты
-
Агент Маркоса Акуньи подтвердил интерес со стороны "Зенита"
-
"Рома" нацелилась на экс-игрока "Манчестер Юнайтед"
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Вулверхэмптоном"
-
"Лилль" объявил о продлении контракта с главным тренером
-
Главные новости дня: 14 января
-
ПСЖ отказался от игрока "Боруссии" в пользу хавбека из АПЛ
-
"Реал Сосьедад" - "Эспаньол" - 3:2 (обзор)
-
Хадсон-Одои шокировал "Челси" своим решением
-
"Рома" разгромила "Виртус Энтеллу" и стала последним участником четвертьфинала Кубка Италии
-
"Реал Сосьедад" в результативном поединке одолел "Эспаньол"
-
"Манчестер Сити" без проблем обыграл "Вулверхэмптон" в заключительном матче 22 тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|50
|2
|Лилль
|20
|37
|3
|Лион
|19
|33
|4
|Сент-Этьен
|19
|33
|5
|Монпелье
|19
|31
|6
|Страсбур
|20
|29
|7
|Ренн
|19
|29
|8
|Ницца
|19
|29
|9
|Марсель
|18
|28
|10
|Реймс
|20
|27
|11
|Нант
|19
|23
|12
|Ним
|18
|23
|13
|Бордо
|18
|22
|14
|Тулуза
|19
|21
|15
|Анжер
|18
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|20
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|19
|14
|20
|Генгам
|19
|11