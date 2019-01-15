"Лилль" объявил о продлении контракта с главным тренером

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"Лилль" объявил о продлении контракта с главным тренером

"Лилль" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Кристофом Гальтье.

52-летний специалист заключил с клубом соглашение до лета 2021 года.

Напомним, что Гальтье возглавляет "Лилль" с декабря 2017 года. В текущем сезоне "доги" под его руководством набрали 37 очков в 20 турах Лиги 1 и занимают второе место в турнирной таблице первенства. 

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