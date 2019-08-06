"Лилль" объявил о рекордном трансфере в своей истории
"Лилль" купил полузащитника "Трабзонспора" Юсуфа Язиджи, сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 16,5 миллионов евро. Это новый трансферный рекорд в истории французского клуба. Футболист подписал с "Лиллем" пятилетний контракт.
22-летний Язиджи выступал за "Трабзонспор" с 2017 года. За турецкий клуб он провел 100 матчей, забил 22 мяча и отдал 21 голевую передачу. За сборную Турции сыграл 14 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 13 миллионов ерво.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|69
|2
|Истанбул ББ
|34
|67
|3
|Бешикташ
|34
|65
|4
|Трабзонспор
|34
|63
|5
|Малатия Беледийеспор
|34
|47
|6
|Фенербахче
|34
|46
|7
|Антальяспор
|34
|45
|8
|Коньяспор
|34
|44
|9
|Аланьяспор
|34
|44
|10
|Кайсериспор
|34
|41
|11
|Джайкур Ризеспор
|34
|41
|12
|Сивасспор
|34
|41
|13
|Анкарагюджю
|34
|40
|14
|Касимпаса
|34
|39
|15
|Гёзтепе АС Измир
|34
|38
|16
|Бурсаспор
|34
|37
|17
|BB Erzurumspor
|34
|35
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|27