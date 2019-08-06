"Лилль" объявил о рекордном трансфере в своей истории

Теги лилльтрабзонспортрансферыюсуф языджи

"Лилль" объявил о рекордном трансфере в своей истории

"Лилль" купил полузащитника "Трабзонспора" Юсуфа Язиджи, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 16,5 миллионов евро. Это новый трансферный рекорд в истории французского клуба. Футболист подписал с "Лиллем" пятилетний контракт.

22-летний Язиджи выступал за "Трабзонспор" с 2017 года. За турецкий клуб он провел 100 матчей, забил 22 мяча и отдал 21 голевую передачу. За сборную Турции сыграл 14 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 13 миллионов ерво.

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