"Лилль" обыграл "Анже" в матче 24-го тура Лиги 1
"Лилль" обыграл "Анже" в матче 24-го тура Лиги 1.
"Анже" - "Лилль" - 0:2 (0:1)
Голы: Осимен, 14 - 0:1, Ренату Санчеш, 75 - 0:2.
"Анже": Бютель, Траоре (Нинга, 73), Павлович, Тома, Мансо, Мангани (Перейра Лаж, 58), Капель, Тиуб, Фюльжини, Сантамария, Алиуи (Баокен, 57).
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Мандава, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Шека, 74), Реми (Араужу, 67), Ж.Бамба, Осимен (Гайтан, 80).
"Лилль" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Франции.
А еще: Смолов: "Краснодар" - самая атакующая команда РПЛ. Она играет по-европейски"| http://soccernews.ru
главное
-
"МЮ" подал жалобу на The Sun из-за статьи про нападение на дом Вудворда
-
Месси не собирается уходить из "Барселоны"
-
Президент "Баварии" заявил, что Роналду слишком стар для немецкого клуба
-
"Крылья Советов" интересуются защитником "Динамо" Морозовым
-
Зарплаты топ-тренеров: Симеоне лидирует с огромным отрывом, Клопп и Моуринью делят третье место
Лента новостей
-
"Алавес" обыграл "Эйбар" в матче Примеры
-
"Лилль" обыграл "Анже" в матче 24-го тура Лиги 1
-
"Рома" на своем поле проиграла "Болонье"
-
"Айнтрахт" забил пять голов "Аугсбургу" в чемпионате Германии
-
1
"Барселона" не согласна с судейством в матче 1/4 Кубка Испании с "Атлетиком"
-
"Хераклес" обыграл "Фортуну" в матче 22-го тура чемпионата Германии
-
Симеоне высказался о результатах "Атлетико" в нынешнем сезоне
-
Смолов: "Краснодар" - самая атакующая команда РПЛ. Она играет по-европейски"
-
Индзаги надеется, что Ибрагимович возьмет 9-й номер в "Милане"
-
Семин рассказал о состоянии Антона Миранчука
-
"МЮ" подал жалобу на The Sun из-за статьи про нападение на дом Вудворда
-
2
Месси не собирается уходить из "Барселоны"
-
1
Президент "Баварии" заявил, что Роналду слишком стар для немецкого клуба
-
Лука Готти: "У "Удинезе" есть потенциал"
-
Ривалдо прокомментировал конфликт Месси с Абидалем
-
1
Анчелотти высказался о возможном переходе Месси в клуб АПЛ
-
Моуринью постригся налысо (фото)
-
"Крылья Советов" интересуются защитником "Динамо" Морозовым
-
Оливье Летанг покинул пост президента "Ренна"
-
Гвардиола: "Небольшой перерыв в АПЛ - это хорошо для всех"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|23
|46
|3
|Ренн
|23
|40
|4
|Лилль
|23
|37
|5
|Монпелье
|23
|34
|6
|Лион
|23
|33
|7
|Реймс
|23
|33
|8
|Ницца
|23
|33
|9
|Страсбур
|23
|33
|10
|Монако
|23
|32
|11
|Нант
|23
|32
|12
|Бордо
|23
|31
|13
|Анжер
|23
|30
|14
|Брест
|23
|29
|15
|Сент-Этьен
|23
|28
|16
|Метц
|23
|27
|17
|Дижон
|23
|24
|18
|Ним
|23
|21
|19
|Амьен
|23
|20
|20
|Тулуза
|23
|13