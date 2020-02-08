"Лилль" обыграл "Анже" в матче 24-го тура Лиги 1

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"Лилль" обыграл "Анже" в матче 24-го тура Лиги 1

"Лилль" обыграл "Анже" в матче 24-го тура Лиги 1. 

"Анже" - "Лилль" - 0:2 (0:1)

Голы: Осимен, 14 - 0:1, Ренату Санчеш, 75 - 0:2.

"Анже": Бютель, Траоре (Нинга, 73), Павлович, Тома, Мансо, Мангани (Перейра Лаж, 58), Капель, Тиуб, Фюльжини, Сантамария, Алиуи (Баокен, 57).

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Мандава, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Шека, 74), Реми (Араужу, 67), Ж.Бамба, Осимен (Гайтан, 80).

"Лилль" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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