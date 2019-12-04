"Лилль" обыграл "Лион" в матче Лиги 1

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"Лилль" обыграл "Лион" в матче Лиги 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле уступил "Лиллю" со счетом 0:1. Единственный гол в середине второго тайма забил Нанитамо Иконе.

Благодаря победе "Лилль" вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" опустился на восьмую позицию.

Напомним, что "Лион" является соперником "Зенитом" по групповому этапу Лиги Чемпионов.

"Лион" – "Лилль" - 0:1 (0:0)
Гол: Иконе, 68 - 0:1

"Лион": Антони Лопеш, Коне (Тете, 25), Денайер, Рафаэл, Марсело, Рен-Аделаид, Тиаго Мендес, Тузар, Терье, Корне (Дембеле, 69), Депай (Ауар, 66).

"Лилль": Меньян, Габриэл, Челик, Фонте, Брадарич, Иконе, Сумаре (Шека, 66), Саншеш, Андре, Бамба, Осимхен.

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