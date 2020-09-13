"Лилль" обыграл "Метц" в чемпионате Франции
В матче 3-го тура чемпионата Франции "Лилль" обыграл "Метц" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил Луис Араужо.
Благодаря победе "Лилль" вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Метц" остался на 17-й позиции.
"Лилль" – "Метц" - 1:0 (0:0)
Гол: Луис Араужо, 88 - 1:0
"Лилль": Меньян, Ботман, Брадарич, Фонте, Пье (Челик, 83), Иконе (Луис Араужо, 73), Андре (Языджи, 86), Сумаре, Бамба, Дэвид (Веа, 83), Йылмаз.
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