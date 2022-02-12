"Лилль" обыграл "Монпелье" и приблизился к зоне еврокубков

Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде обыграл "Монпелье" со счетом 1:0.

Единственный гол на 77-й минуте забил Шека.

"Лилль", набрав 35 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" с 34 очками опустился на восьмую позицию.

"Монпелье" – "Лилль" - 0:1 (0:0)

Гол: Шека, 77 - 0:1

"Монпелье": Омлин, Суке, Сако, Коцца, Ристич (Ойонго, 86), Саванье, Ферри, Молле (Жермен, 68), Самбия (Джоаккини, 81), Шотар, Ваи (Макуана, 81).

"Лилль": Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало, Гудмундссон (Йылмаз, 64), Андре, Шека, Гомес (Веа, 79), Бамба, Дэвид (Онана, 90).

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