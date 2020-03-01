"Лилль" обыграл "Нант" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

В матче 27-го тура чемпионата Франции "Лилль" в гостях победил "Нант" со счетом 1:0. Единственный гол на 58-й минуте забил Бенжамен Андре.

Благодаря победе "Лилль" поднялся на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. От зоны Лиги Чемпионов "доги" отстают на одно очко. "Нант" остался на 11-й позиции.

"Нант" – "Лилль" - 0:1 (0:0)

Гол: Андре, 58 - 0:1

"Нант": Лафон, Паллуа, Аппиа, Траоре, Бамба, Луза, Абед (Бенавенте, 80), Блас (Туре, 67), Саймон, Лимбомбе (Кулибали, 57), Жиротто.

"Лилль": Меньян, Габриэл, Брадарич, Челик, Фонте, Андре, Саншеш, Иконе (Луис Араужо, 73), Бамба (Гайтан, 80), Осимхен, Реми (Шека, 87).

Не пропустите: "Монако" с Головиным потерял очки в матче с "Реймсом" и другие результаты 28-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru