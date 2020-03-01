"Лилль" обыграл "Нант" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
В матче 27-го тура чемпионата Франции "Лилль" в гостях победил "Нант" со счетом 1:0. Единственный гол на 58-й минуте забил Бенжамен Андре.
Благодаря победе "Лилль" поднялся на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. От зоны Лиги Чемпионов "доги" отстают на одно очко. "Нант" остался на 11-й позиции.
"Нант" – "Лилль" - 0:1 (0:0)
Гол: Андре, 58 - 0:1
"Нант": Лафон, Паллуа, Аппиа, Траоре, Бамба, Луза, Абед (Бенавенте, 80), Блас (Туре, 67), Саймон, Лимбомбе (Кулибали, 57), Жиротто.
"Лилль": Меньян, Габриэл, Брадарич, Челик, Фонте, Андре, Саншеш, Иконе (Луис Араужо, 73), Бамба (Гайтан, 80), Осимхен, Реми (Шека, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|27
|55
|3
|Ренн
|27
|47
|4
|Лилль
|27
|46
|5
|Монпелье
|27
|40
|6
|Монако
|27
|40
|7
|Реймс
|27
|38
|8
|Страсбур
|27
|38
|9
|Лион
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Нант
|27
|37
|12
|Анжер
|27
|36
|13
|Бордо
|26
|35
|14
|Брест
|27
|34
|15
|Метц
|27
|31
|16
|Сент-Этьен
|26
|29
|17
|Дижон
|27
|27
|18
|Ним
|27
|27
|19
|Амьен
|27
|22
|20
|Тулуза
|27
|13