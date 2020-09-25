"Лилль" обыграл "Нант" и возглавил Лигу 1

В рамках 5-го тура французской Лиги 1 "Лилль" одержал победу над "Нантом".

Благодаря победе "доги" набрали 11 очков и возглавили турнирную таблицу, однако у ближайших преследователей есть игра в запасе.

"Лилль" - "Нант" 2:0

Голы: Паллуа (аг), 43 - 1:0, Йылмаз (пен), 87 - 2:0

"Лилль": Меньян, Брадарич, Ботман, Челик, Фонте, Саншеш (Сумаре, 78), Андре (Шека, 90), Луис Араужо (Лихаджи, 78), Бамба, Дэвид (Иконе, 64), Йылмаз (Языджи, 90).

"Нант": Лафон, Аппиа, Фабио, Паллуа, Жиротто, Блас (Эмон, 87), Луза (Абед, 87), Чиривелья, Коко (Бамба, 73), Саймон, Коло-Муани.

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