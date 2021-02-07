"Лилль" обыграл "Нант" и вышел на 1-е место в Лиге 1
В матче 24-го тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде обыграл "Нант" со счетом 2:0. Победу "догам" принес дубль Джонатана Дэвида.
Благодаря победе "Лилль", набрав 54 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" (19) - остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Нант" – "Лилль" - 0:2 (0:1)
Голы: Дэвид, 9 - 0:1, Дэвид, 83 - 0:2
"Нант": Лафон, Коршья, Фабио (Коко, 26), Траоре, Жиротто, Чиривелья, Блас (Эмон, 84), Саймон, Луза, Кастеллетто, Коло-Муани.
"Лилль": Меньян, Рейнилду (Брадарич, 46), Челик, Фонте, Ботман, Иконе (Саншеш, 70), Сумаре (Шека, 88), Бамба, Андре, Луис Араужо (Веа, 79), Дэвид.
Не пропустите: Хет-трик Головина принес "Монако" победу в матче Лиги 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
У португальского клуба возникли проблемы с трансфером экс-армейца Хонды
-
"Лилль" обыграл "Нант" и вышел на 1-е место в Лиге 1
-
Милевский сменил имидж перед возобновлением чемпионата Украины
-
Широков оценил хет-трик Головина в матче Лиги 1
-
"Шахтер" показал нарезку голов команды на сборах в Турции (видео)
-
"Атлетик" упустил победу над "Валенсией"
-
"Спартак" огласил результаты медосмотра травмированного Соболева
-
"Монако" выиграл семь матчей подряд в Лиге 1
-
"Айнтрахт" обыграл "Хоффенхайм" и ворвался в зону Лиги Чемпионов
-
Головин установил рекорд чемпионата Франции
-
Источник: Соболев выбыл из строя на небольшой срок
-
"Вулверхэмптон" и "Лестер" не выявили победителя в матче АПЛ
-
Дубль Ибрагимовича принес "Милану" крупную победу над худшей командой Серии А
-
Хет-трик Головина принес "Монако" победу в матче Лиги 1
-
Кейн вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров "Тоттенхэма"
-
В "Спартаке" назвали причину, почему Жиго пропустил матч с "Ригой"
-
"Монако" ярко отреагировал на дубль Головина в матче Лиги 1
-
Златан Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере
-
"Реал Сосьедад" разгромил "Кадис" и вернулся в зону еврокубков
-
ЦСКА согласовал трансфер экс-форварда "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13