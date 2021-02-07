"Лилль" обыграл "Нант" и вышел на 1-е место в Лиге 1

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"Лилль" обыграл "Нант" и вышел на 1-е место в Лиге 1

В матче 24-го тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде обыграл "Нант" со счетом 2:0. Победу "догам" принес дубль Джонатана Дэвида.

Благодаря победе "Лилль", набрав 54 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" (19) - остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Нант" – "Лилль" - 0:2 (0:1)
Голы: Дэвид, 9 - 0:1, Дэвид, 83 - 0:2

"Нант": Лафон, Коршья, Фабио (Коко, 26), Траоре, Жиротто, Чиривелья, Блас (Эмон, 84), Саймон, Луза, Кастеллетто, Коло-Муани.

"Лилль": Меньян, Рейнилду (Брадарич, 46), Челик, Фонте, Ботман, Иконе (Саншеш, 70), Сумаре (Шека, 88), Бамба, Андре, Луис Араужо (Веа, 79), Дэвид.

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