"Лилль" обыграл "Ренн" и догнал ПСЖ в Лиге 1

В матче 21-го тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде обыграл "Ренн" со счетом 1:0. Единственный гол забил Джонатан Дэвид.

Благодаря победе "Лилль" догнал ПСЖ, который лидируюет в турнирной таблице Лиги 1. У обоих клубов по 45 очков. "Ренн" с 36 очками остался на пятой позиции.

"Ренн" – "Лилль" - 0:1 (0:1)

Гол: Дэвид, 16 - 0:1

"Ренн": Сален, Трюффер (Дель Кастийо, 57), Траоре, Ньямси, Мауасса, Терье, Нзонзи, Гренье, Камавинга (Юну, 78), Доку, Агерд.

"Лилль": Меньян, Ботман, Фонте, Рейнилду, Челик, Языджи (Веа, 75), Андре, Луис Араужо (Иконе, 62), Сумаре, Бамба, Дэвид.

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