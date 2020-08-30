"Лилль" обыграл "Ренн", одержав первую победу в сезоне
В матче 2-го тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде обыграл "Ренн" со счетом 1:0. Единственный гол забил Жонатан Бамба.
"Лилль" одержал первую победу в сезоне и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Ренн" остался на 11-й позиции.
"Реймс" – "Лилль" - 0:1 (0:1)
Гол: Бамба, 32 - 0:1
"Реймс": Райкович, Фас, Абдельхамид, Конан, Маресич, Кассама (Сирхейс, 76), Кафаро (Донис, 60), Мунеци (Бериша, 31), Шавалерен, Кутеса (Зенели, 60), Туре (Хорнби, 76).
"Лилль": Меньян, Ботман, Челик, Брадарич, Фонте, Иконе (Языджи, 79), Андре, Шека, Бамба, Йылмаз (Веа, 79), Дэвид (Луис Араужо, 69).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13