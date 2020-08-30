"Лилль" обыграл "Ренн", одержав первую победу в сезоне

Теги лилльреймс

"Лилль" обыграл "Ренн", одержав первую победу в сезоне

В матче 2-го тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде обыграл "Ренн" со счетом 1:0. Единственный гол забил Жонатан Бамба.

"Лилль" одержал первую победу в сезоне и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Ренн" остался на 11-й позиции.

"Реймс" – "Лилль" - 0:1 (0:1)
Гол: Бамба, 32 - 0:1

"Реймс": Райкович, Фас, Абдельхамид, Конан, Маресич, Кассама (Сирхейс, 76), Кафаро (Донис, 60), Мунеци (Бериша, 31), Шавалерен, Кутеса (Зенели, 60), Туре (Хорнби, 76).

"Лилль": Меньян, Ботман, Челик, Брадарич, Фонте, Иконе (Языджи, 79), Андре, Шека, Бамба, Йылмаз (Веа, 79), Дэвид (Луис Араужо, 69).

Не пропустите: Защитник "Лиона" отклонил предложение "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" объявил о переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"

"Локомотив" объявил о переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов