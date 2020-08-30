"Лилль" обыграл "Ренн", одержав первую победу в сезоне

В матче 2-го тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде обыграл "Ренн" со счетом 1:0. Единственный гол забил Жонатан Бамба.

"Лилль" одержал первую победу в сезоне и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Ренн" остался на 11-й позиции.

"Реймс" – "Лилль" - 0:1 (0:1)

Гол: Бамба, 32 - 0:1

"Реймс": Райкович, Фас, Абдельхамид, Конан, Маресич, Кассама (Сирхейс, 76), Кафаро (Донис, 60), Мунеци (Бериша, 31), Шавалерен, Кутеса (Зенели, 60), Туре (Хорнби, 76).

"Лилль": Меньян, Ботман, Челик, Брадарич, Фонте, Иконе (Языджи, 79), Андре, Шека, Бамба, Йылмаз (Веа, 79), Дэвид (Луис Араужо, 69).

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