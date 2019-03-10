"Лилль" обыграл "Сент-Этьен" в Лиге 1 благодаря голу Пепе
В 28-м туре чемпионата Франции "Лилль" обыграл на выезде "Сент-Этьен" со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард "догов" Николя Пепе.
После матча "Лилль" занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, "Сент-Этьен" остался на шестой позиции.
"Сент-Этьен" – "Лилль" - 0:1 (0:0)
Гол: Пепе, 87 - 0:1
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Суботич, Колодзейчак, Салиба, Кабелла, Аит-Беннассер (Вада, 72), Мвила, Амума (Норден, 72), Хазри, Берич (Гуйе, 79).
"Лилль": Меньян, Челик, Фонте, Коне, Габриэл, Иконе (Тиаго Майя, 90), Шека, Пепе, Тиаго Мендес, Бамба (Реми, 83), Рафаэл Леау (Луис Араужо, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|28
|50
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|28
|43
|7
|Монпелье
|27
|41
|8
|Ницца
|27
|40
|9
|Страсбур
|28
|38
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|27
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|28
|33
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Амьен
|28
|28
|17
|Монако
|28
|27
|18
|Дижон
|27
|21
|19
|ФК Кан
|27
|20
|20
|Генгам
|27
|19