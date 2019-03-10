"Лилль" обыграл "Сент-Этьен" в Лиге 1 благодаря голу Пепе

В 28-м туре чемпионата Франции "Лилль" обыграл на выезде "Сент-Этьен" со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард "догов" Николя Пепе.

После матча "Лилль" занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, "Сент-Этьен" остался на шестой позиции.

"Сент-Этьен" – "Лилль" - 0:1 (0:0)

Гол: Пепе, 87 - 0:1

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Суботич, Колодзейчак, Салиба, Кабелла, Аит-Беннассер (Вада, 72), Мвила, Амума (Норден, 72), Хазри, Берич (Гуйе, 79).

"Лилль": Меньян, Челик, Фонте, Коне, Габриэл, Иконе (Тиаго Майя, 90), Шека, Пепе, Тиаго Мендес, Бамба (Реми, 83), Рафаэл Леау (Луис Араужо, 66).

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