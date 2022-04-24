"Лилль" обыграл "Страсбур" в Лиге 1

Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле обыграл "Страсбур" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Зеки Челик.

"Лилль", набрав 51 очко, вышел на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Страсбур" с 56 очками остался на шестой позиции.

"Лилль" – "Страсбур" - 1:0 (0:0)

Гол: Челик, 87 - 1:0

"Лилль": Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон, Жегрова (Гомес, 64), Андре (Онана, 73), Саншеш, Йылмаз, Дэвид, Веа.

"Страсбур": Зельс, Гильбер, Джику (Ле Маршан, 83), Ньямси, Перрен, Каси, Прцич (Сиссоко, 70), Томассон, Белльгард, Гамейро (Диалло, 70), Ажорк.

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