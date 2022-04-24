"Лилль" обыграл "Страсбур" в Лиге 1

Теги лилльстрасбур

"Лилль" обыграл "Страсбур" в Лиге 1

Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле обыграл "Страсбур" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Зеки Челик.

"Лилль", набрав 51 очко, вышел на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Страсбур" с 56 очками остался на шестой позиции.

"Лилль" – "Страсбур" - 1:0 (0:0)
Гол: Челик, 87 - 1:0

"Лилль": Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон, Жегрова (Гомес, 64), Андре (Онана, 73), Саншеш, Йылмаз, Дэвид, Веа.

"Страсбур": Зельс, Гильбер, Джику (Ле Маршан, 83), Ньямси, Перрен, Каси, Прцич (Сиссоко, 70), Томассон, Белльгард, Гамейро (Диалло, 70), Ажорк.

Не пропустите: Доннарумма высказался о своем будущем в ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гол Чалова помог "Базелю" одержать крупную победу в чемпионате Швейцарии

Гол Чалова помог "Базелю" одержать крупную победу в чемпионате Швейцарии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов