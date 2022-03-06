"Лилль" одержал крупную победу в Лиге 1

Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле разгромил "Клермон" со счетом 4:0.

Победу "догам" принесли голы Жонатана Бамба, Джонатана Дэвида, Зеки Челика и Эдона Жегровы.

"Лилль", набрав 42 очка, вышел на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Клермон" с 28 очками остался на 15-й позиции.

"Лилль" – "Клермон" - 4:0 (1:0)

Голы: Бамба, 3 - 1:0, Дэвид, 71 - 2:0, Челик, 84 - 3:0, Жегрова, 90 - 4:0

"Лилль": Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало, Андре, Шека (Гудмундссон, 73), Саншеш (Онана, 83), Бен-Арфа (Йылмаз, 73), Бамба (Гомес, 88), Дэвид (Жегрова, 83).

"Клермон": Джоко, Зедадка, Унтонджи, Сейду (Биллонг, 82), Нсимба, Рашани (Доссу, 82), Гастьен, Бертомье (Кауи, 64), Абдул-Самед, Да Кунья (Маньен, 73), Кье (Амель, 82).

Удаление: Абдул-Самед (68).

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