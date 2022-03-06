"Лилль" одержал крупную победу в Лиге 1
Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле разгромил "Клермон" со счетом 4:0.
Победу "догам" принесли голы Жонатана Бамба, Джонатана Дэвида, Зеки Челика и Эдона Жегровы.
"Лилль", набрав 42 очка, вышел на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Клермон" с 28 очками остался на 15-й позиции.
"Лилль" – "Клермон" - 4:0 (1:0)
Голы: Бамба, 3 - 1:0, Дэвид, 71 - 2:0, Челик, 84 - 3:0, Жегрова, 90 - 4:0
"Лилль": Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало, Андре, Шека (Гудмундссон, 73), Саншеш (Онана, 83), Бен-Арфа (Йылмаз, 73), Бамба (Гомес, 88), Дэвид (Жегрова, 83).
"Клермон": Джоко, Зедадка, Унтонджи, Сейду (Биллонг, 82), Нсимба, Рашани (Доссу, 82), Гастьен, Бертомье (Кауи, 64), Абдул-Самед, Да Кунья (Маньен, 73), Кье (Амель, 82).
Удаление: Абдул-Самед (68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13