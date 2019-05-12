"Лилль" одержал победу над "Бордо"

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"Лилль" одержал победу над "Бордо"

В 36-м туре французской Лиги 1 "Лилль" выиграл у "Бордо". "Лилль" по-прежнему занимает второе место, а "Бордо" - 14-е.

"Лилль" - "Бордо" 1:0

Гол: Реми, 27 - 1:0

"Лилль": Меньян, Коне, Челик, Габриэл, Фонте, Иконе (Тиаго Майя, 79), Сумаре, Бамба, Тиаго Мендес, Пепе (Луис Араужо, 90), Реми (Руй Фонте, 69).

"Бордо": Костиль, Сабали, Кунде, Пабло, Пундже, Башич (Бенрау, 71), Отавио, Юссуф (Камано, 64), Плашил, Адли (Лоттен, 75), Бриан.

Предупреждения: Плашил (29), Адли (32), Реми (47), Сумаре (59), Башич (62), Отавио (77).

Удаление: Пабло (88).

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