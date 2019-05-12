"Лилль" одержал победу над "Бордо"
В 36-м туре французской Лиги 1 "Лилль" выиграл у "Бордо". "Лилль" по-прежнему занимает второе место, а "Бордо" - 14-е.
"Лилль" - "Бордо" 1:0
Гол: Реми, 27 - 1:0
"Лилль": Меньян, Коне, Челик, Габриэл, Фонте, Иконе (Тиаго Майя, 79), Сумаре, Бамба, Тиаго Мендес, Пепе (Луис Араужо, 90), Реми (Руй Фонте, 69).
"Бордо": Костиль, Сабали, Кунде, Пабло, Пундже, Башич (Бенрау, 71), Отавио, Юссуф (Камано, 64), Плашил, Адли (Лоттен, 75), Бриан.
Предупреждения: Плашил (29), Адли (32), Реми (47), Сумаре (59), Башич (62), Отавио (77).
Удаление: Пабло (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|88
|2
|Лилль
|36
|72
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|36
|53
|8
|Ним
|36
|52
|9
|Реймс
|36
|49
|10
|Нант
|36
|47
|11
|Страсбур
|36
|46
|12
|Ренн
|36
|46
|13
|Анжер
|36
|45
|14
|Бордо
|36
|38
|15
|Тулуза
|36
|38
|16
|Амьен
|36
|35
|17
|Монако
|36
|33
|18
|ФК Кан
|36
|33
|19
|Дижон
|36
|31
|20
|Генгам
|36
|26