"Лилль" одержал победу над "Нантом"

Теги лилльнант

"Лилль" одержал победу над "Нантом"Фото: сайт "Лилля"

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Нант" уступил "Лиллю".

Благодаря победе "Лилль" поднялся на шестое место. "Нант" остается восьмым.

"Нант" - "Лилль" 0:1

Гол: Онана, 41 - 0:1

"Нант": Лафон, Аппиа (Огюстен, 87), Кастеллетто, Жиротто, Мерлен (Фабио, 42), Чиривелья, Блас, Мутуссами (Жеббель, 63), Букари (Кулибали, 62), Саймон (Сипрьен, 87), Коло-Муани.

"Лилль": Лео Жардим, Тиагу Джало, Фонте, Шека, Гудмундссон, Андре, Гомес (Брадарич, 74), Онана, Бамба, Веа, Дэвид (Йылмаз, 74).

Удаление: Веа (64).

Читайте также: "Ланс" обыграл "Клермон" в матче Лиги 1. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны сроки восстановления Аиртона

Стали известны сроки восстановления Аиртона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов