"Лилль" одолел "Дижон" и другие результаты 15-го тура французской Лиги 1

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"Лилль" одолел "Дижон" и другие результаты 15-го тура французской Лиги 1

Представляем результаты матчей 15-го тура французской Лиги 1.

"Анжер" - "Страсбур" 0:2

Голы: Диалло, 77 - 0:1, Ажорк, 90 - 0:2

"Анжер": Бернардони, Думбия, Тома, Манко, Траоре, Перейра Лаже (Чо, 81), Фюльжени (Капель, 63), Кулибали, Эль-Мелали (Кабо, 46), Мангани (Тиуб, 82), Баокен (Дьони, 63).

"Страсбур": Кавасима, Лала, Джику, Симакан (Лиэнар, 69), Кароль, Сиссоко, Белльгард (Шахири, 67), Ахолу, Томассон (Сиби, 90), Диалло (Зои, 90), Уорис (Ажорк, 66).


"Реймс" - "Нант" 3:2

Голы: Паллуа, 18 - 0:1, Туре, 68 - 1:1, Диа (пен), 72 - 2:1, Кафаро, 74 - 3:1, Блас, 79 - 3:2

"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Фас, Конан, Фоке, Бериша (Шавалерен, 82), Кассама, Зенели (Думбия, 82), Сирхейс (Кафаро, 61), Туре (Мунеци, 76), Диа.

"Нант": Лафон, Траоре, Кастеллетто, Паллуа, Жиротто, Блас (Бамба, 80), Луза (Чиривелья, 79), Саймон (Коко, 73), Туре, Фабио (Аппиа, 46), Коло-Муани (Эмон, 80).


"Ним" - "Ницца" 0:2

Голы: Ндойе, 85 - 0:1, Клод-Морис, 90 - 0:2

"Ним": Рене, Паки, Ландр (Гессум, 7), Мигель, Бюрне (Алакуш, 89), Элиассон (Рипар, 89), Сарр, Ферхат, Алинви, Дульевич (Мажуга, 89), Ру (Коне, 83).

"Ницца": Бенитес, Нсоки, Данилюк, Бамбу, Камара (Ндойе, 68), Рен-Аделаид, Шнайдерлин, Рони Лопеш (Клод-Морис, 79), Тюрам, Лотомба, Гуири (Пельмар, 89).

Удаление: Шнайдерлин (56).


"Монпелье" - "Метц" 0:2

Голы: Лейя-Исека (пен), 50 - 0:1, Маига, 90 - 0:2

"Монпелье": Омлин, Ристич, Педру Мендеш, Конгре, Ферри, Саванье (Долли, 90), Молле (Юн Ил Лок, 79), Самбия (Суке, 80), Делор, Лаборд (Ваи, 86), Мавидиди (Шкулетич, 80).

"Метц": Укиджа, Бронн, Делен, Сантонз, Фофана, Гуйе (Яде, 70), Булая (Вагнер, 90), Бойе, Маига (Ангбан, 90), Куяте, Лейя-Исека (Нгетте, 63).  


"Дижон" - "Лилль" 0:2

Голы: Языджи, 19 - 0:1, Веа, 90 - 0:2

"Дижон": Рачоппи, Панзо, Экюэль-Манга, Шафик (Боэ, 72), Музинга, Целина, Ндонг, Саммаритано (Эбимбе, 62), Диоп (Марье, 62), Шуйар, Конате (Добре, 72).

"Лилль": Меньян, Ботман, Фонте, Челик (Тиагу Джало, 84), Рейнилду, Андре, Шека (Сумаре, 72), Языджи (Лихаджи, 84), Иконе (Веа, 72), Бамба, Дэвид (Йылмаз, 58).

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3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
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