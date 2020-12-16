"Лилль" одолел "Дижон" и другие результаты 15-го тура французской Лиги 1
Представляем результаты матчей 15-го тура французской Лиги 1.
"Анжер" - "Страсбур" 0:2
Голы: Диалло, 77 - 0:1, Ажорк, 90 - 0:2
"Анжер": Бернардони, Думбия, Тома, Манко, Траоре, Перейра Лаже (Чо, 81), Фюльжени (Капель, 63), Кулибали, Эль-Мелали (Кабо, 46), Мангани (Тиуб, 82), Баокен (Дьони, 63).
"Страсбур": Кавасима, Лала, Джику, Симакан (Лиэнар, 69), Кароль, Сиссоко, Белльгард (Шахири, 67), Ахолу, Томассон (Сиби, 90), Диалло (Зои, 90), Уорис (Ажорк, 66).
"Реймс" - "Нант" 3:2
Голы: Паллуа, 18 - 0:1, Туре, 68 - 1:1, Диа (пен), 72 - 2:1, Кафаро, 74 - 3:1, Блас, 79 - 3:2
"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Фас, Конан, Фоке, Бериша (Шавалерен, 82), Кассама, Зенели (Думбия, 82), Сирхейс (Кафаро, 61), Туре (Мунеци, 76), Диа.
"Нант": Лафон, Траоре, Кастеллетто, Паллуа, Жиротто, Блас (Бамба, 80), Луза (Чиривелья, 79), Саймон (Коко, 73), Туре, Фабио (Аппиа, 46), Коло-Муани (Эмон, 80).
"Ним" - "Ницца" 0:2
Голы: Ндойе, 85 - 0:1, Клод-Морис, 90 - 0:2
"Ним": Рене, Паки, Ландр (Гессум, 7), Мигель, Бюрне (Алакуш, 89), Элиассон (Рипар, 89), Сарр, Ферхат, Алинви, Дульевич (Мажуга, 89), Ру (Коне, 83).
"Ницца": Бенитес, Нсоки, Данилюк, Бамбу, Камара (Ндойе, 68), Рен-Аделаид, Шнайдерлин, Рони Лопеш (Клод-Морис, 79), Тюрам, Лотомба, Гуири (Пельмар, 89).
Удаление: Шнайдерлин (56).
"Монпелье" - "Метц" 0:2
Голы: Лейя-Исека (пен), 50 - 0:1, Маига, 90 - 0:2
"Монпелье": Омлин, Ристич, Педру Мендеш, Конгре, Ферри, Саванье (Долли, 90), Молле (Юн Ил Лок, 79), Самбия (Суке, 80), Делор, Лаборд (Ваи, 86), Мавидиди (Шкулетич, 80).
"Метц": Укиджа, Бронн, Делен, Сантонз, Фофана, Гуйе (Яде, 70), Булая (Вагнер, 90), Бойе, Маига (Ангбан, 90), Куяте, Лейя-Исека (Нгетте, 63).
"Дижон" - "Лилль" 0:2
Голы: Языджи, 19 - 0:1, Веа, 90 - 0:2
"Дижон": Рачоппи, Панзо, Экюэль-Манга, Шафик (Боэ, 72), Музинга, Целина, Ндонг, Саммаритано (Эбимбе, 62), Диоп (Марье, 62), Шуйар, Конате (Добре, 72).
"Лилль": Меньян, Ботман, Фонте, Челик (Тиагу Джало, 84), Рейнилду, Андре, Шека (Сумаре, 72), Языджи (Лихаджи, 84), Иконе (Веа, 72), Бамба, Дэвид (Йылмаз, 58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13