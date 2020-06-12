"Лилль" определился со стоимостью Осимхена

Стало известно, сколько "Лилль" намерен заработать на продаже нападающего Виктора Осимхена.

По информации RMC Sport, "доги" оценили лидера своих атак в 80 миллионов евро.

Напомним, что интерес к нигерийцу с начала этого года приписывали "Реалу", "Барселоне", "Интеру", "Милану", "Наполи", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэму" и "Ньюкаслу".

Год назад "Лилль" купил Осимхена у "Шарлеруа" за 12 миллионов евро. В текущем сезоне 21-летний форвард забил 18 голов и сделал 6 ассистов в 38 матчах.

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