"Лилль" определился со стоимостью Осимхена
Стало известно, сколько "Лилль" намерен заработать на продаже нападающего Виктора Осимхена.
По информации RMC Sport, "доги" оценили лидера своих атак в 80 миллионов евро.
Напомним, что интерес к нигерийцу с начала этого года приписывали "Реалу", "Барселоне", "Интеру", "Милану", "Наполи", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэму" и "Ньюкаслу".
Год назад "Лилль" купил Осимхена у "Шарлеруа" за 12 миллионов евро. В текущем сезоне 21-летний форвард забил 18 голов и сделал 6 ассистов в 38 матчах.
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