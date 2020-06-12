"Лилль" определился со стоимостью Осимхена

Теги лилльвиктор осимхентрансферы

"Лилль" определился со стоимостью Осимхена

Стало известно, сколько "Лилль" намерен заработать на продаже нападающего Виктора Осимхена.

По информации RMC Sport, "доги" оценили лидера своих атак в 80 миллионов евро.

Напомним, что интерес к нигерийцу с начала этого года приписывали "Реалу", "Барселоне", "Интеру", "Милану", "Наполи", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэму" и "Ньюкаслу".

Год назад "Лилль" купил Осимхена у "Шарлеруа" за 12 миллионов евро. В текущем сезоне 21-летний форвард забил 18 голов и сделал 6 ассистов в 38 матчах.

Не пропустите: Месси и Роналду попали в топ-10 лучших спортсменов XXI века по версии Marca. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Вчера состоялся официальный рестарт Ла Лиги! Кто выиграл, а кто проиграл от карантина, и что будет дальше - разбираемся

Вчера состоялся официальный рестарт Ла Лиги! Кто выиграл, а кто проиграл от карантина, и что будет дальше - разбираемся

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов