"Лилль" отгрузил пять голов ПСЖ
В 32-м туре французской Лиги 1 ПСЖ с крупным счетом проиграл "Лиллю".
Турнирное положение команд не изменилось. ПСЖ все еще лидирует в чемпионате, опережая "Лилль" на 17 очков.
"Лилль" - ПСЖ 5:1
Голы: Менье (аг), 7 - 1:0, Бернат, 11 - 1:1, Пепе, 51 - 2:1, Бамба, 65 - 3:1, Габриэл, 71 - 4:1, Фонте, 84 - 5:1
"Лилль": Меньян, Сумаоро (Габриэл, 45), Коне, Фонте, Челик, Шека (Сумаре, 69), Тиаго Мендес, Бамба, Иконе (Руй Фонте, 66), Пепе, Реми.
ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Бернат, Тиаго Силва (Керер, 16), Менье (Диаби, 24), Дракслер, Верратти, Кимпембе, Паредес, Дагба, Мбаппе.
Предупреждения: Тиаго Мендес (45), Мбаппе (45), Дракслер (77), Верратти (81).
Удаление: Бернат (36).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ренн
|32
|43
|11
|Ним
|32
|43
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23