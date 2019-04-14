"Лилль" отгрузил пять голов ПСЖ

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"Лилль" отгрузил пять голов ПСЖ

В 32-м туре французской Лиги 1 ПСЖ с крупным счетом проиграл "Лиллю".

Турнирное положение команд не изменилось. ПСЖ все еще лидирует в чемпионате, опережая "Лилль" на 17 очков.

"Лилль" - ПСЖ 5:1

Голы: Менье (аг), 7 - 1:0, Бернат, 11 - 1:1, Пепе, 51 - 2:1, Бамба, 65 - 3:1, Габриэл, 71 - 4:1, Фонте, 84 - 5:1

"Лилль": Меньян, Сумаоро (Габриэл, 45), Коне, Фонте, Челик, Шека (Сумаре, 69), Тиаго Мендес, Бамба, Иконе (Руй Фонте, 66), Пепе, Реми.

ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Бернат, Тиаго Силва (Керер, 16), Менье (Диаби, 24), Дракслер, Верратти, Кимпембе, Паредес, Дагба, Мбаппе.

Предупреждения: Тиаго Мендес (45), Мбаппе (45), Дракслер (77), Верратти (81).

Удаление: Бернат (36).

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 30 81
2 Лилль Лилль 31 61
3 Лион Лион 32 56
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 32 53
5 Марсель Марсель 32 51
6 Монпелье Монпелье 32 48
7 Реймс Реймс 32 48
8 Ницца Ницца 32 48
9 Страсбур Страсбур 32 44
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15 Нант Нант 31 34
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