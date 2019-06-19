"Лилль" отказал "Ювентусу" в трансфере защитника Габриэла

"Ювентус" не сумел договориться о приобретении бразильского защитника "Лилля" Габриэла Магальянеша, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб предлагал за футболиста 25 миллионов евро. Также бразилец входит в сферу интересов английских клубов, которые могут сделать более выгодное предложение "Лиллю".

В минувшем сезоне 21-летний Габриэл провел за "Лилль" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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