"Лилль" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Пепе

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"Лилль" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Пепе

"Лилль" отказал "Манчестер Юнайтед" в продаже вингера Николя Пепе.

Как сообщает Yahoo Sport France, "доги" отклонили предложение "красных дьяволов". Детали переговоров не уточняются.

Напомним, что "Лилль" хочет выручить с продажи футболиста не менее 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Пепе 23 забитых мяча и 14 ассистов в 41 матче.

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