"Лилль" отыграл два мяча и сыграл вничью с "Лионом"

В матче 26-го тура чемпионата Франции "Лилль" и "Лион" разошлись миром. В первом тайме дубль Бертрана Траоре вывел лионцев вперед. Но во второй половине голы Николя Пепе и Луиса Араужо принесли хозяевам ничью. После этого матча "Лилль" поднялся на 17 место, "Лион" остался на четвертой позиции.

"Лилль" – "Лион" - 2:2 (0:2)

Голы: Траоре, 21 - 0:1, Траоре, 44 - 0:2, Пепе, 65 - 1:2, Луис Араужо, 81 - 2:2

"Лилль": Меньян, Алонсо, Сумаоро (Понсе, 79), Иэ, Балло, Тиаго Мендес, Амаду, Эль-Гази (Луис Араужо, 30), Тиаго Майя (Сумаре, 73), Пепе, Мотиба.

"Лион": Антони Лопеш, Диакаби, Марсал, Рафаэл (Менди, 73), Морель, Ндомбеле (Фекир, 85), Тузар, Траоре, Ферри (Ауар, 79), Депай, Диас.

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