"Лилль" отыграл у "Лиона" 2 гола и одержал феерическую победу

Фото: Твиттер @Ligue1UberEats

подошел к концу заключительный матч 34 тура Лиги 1. "Лион" на своем поле принимал лидера чемпионата "Лилль" и уступил со счетом 2:3. Матч проходил по кинематографическом сценарию. Обе команды ведут борьбу за титул и такие встречи называют "битвой за 6 очков". Хозяева начали лучше и к 35 минуте вели со счетом 2:0, сравнявшись по очкам с соперником. Однако "Лилль" не захотел расставаться с мечтой о победе в чемпионате Франции и еще до перерыва смогли отыграть один мяч. Во втором тайме давление только усилилось и на 60 минуте счет уже стал равным. А в самом конце матча победу гостям принес Йылмаз, оформивший дубль.

Победа позволила "Лиллю" набрать 73 очка и снова возглавить турнирную таблицу. У "Лиона" осталось 67 баллов и 4 строчка в чемпионате.

"Лион" - "Лилль" 2:3 (2:1)

Голы: Слимани, 20 - 1:0, Фонте, 35 (автогол) - 2:0, Йылмаз, 45+1 - 1:2, Дэвид, 60 - 2:2, Йылмаз, 85 - 2:3.

"Лион": Антони Лопеш, Бар, Де Шильо, Марсело, Дюбуа (Бенламри, 79), Какре (Ауар, 79), Тиаго Мендес, Лукас Пакета (Бруно Гимараэс, 64), Слимани (Корне, 73), Токо-Экамби (Кадевере, 73), Депай.

"Лилль": Меньян, Челик, Ботман, Фонте, Брадарич (Рейнилду, 46), Андре (Бамба, 61), Иконе (Луис Араужо, 73), Саншеш (Шека, 73), Сумаре, Дэвид (Языджи, 80), Йылмаз.