"Лилль" отыграл у "Лиона" 2 гола и одержал феерическую победу
Фото: Твиттер @Ligue1UberEats
подошел к концу заключительный матч 34 тура Лиги 1. "Лион" на своем поле принимал лидера чемпионата "Лилль" и уступил со счетом 2:3. Матч проходил по кинематографическом сценарию. Обе команды ведут борьбу за титул и такие встречи называют "битвой за 6 очков". Хозяева начали лучше и к 35 минуте вели со счетом 2:0, сравнявшись по очкам с соперником. Однако "Лилль" не захотел расставаться с мечтой о победе в чемпионате Франции и еще до перерыва смогли отыграть один мяч. Во втором тайме давление только усилилось и на 60 минуте счет уже стал равным. А в самом конце матча победу гостям принес Йылмаз, оформивший дубль.
Победа позволила "Лиллю" набрать 73 очка и снова возглавить турнирную таблицу. У "Лиона" осталось 67 баллов и 4 строчка в чемпионате.
"Лион" - "Лилль" 2:3 (2:1)
Голы: Слимани, 20 - 1:0, Фонте, 35 (автогол) - 2:0, Йылмаз, 45+1 - 1:2, Дэвид, 60 - 2:2, Йылмаз, 85 - 2:3.
"Лион": Антони Лопеш, Бар, Де Шильо, Марсело, Дюбуа (Бенламри, 79), Какре (Ауар, 79), Тиаго Мендес, Лукас Пакета (Бруно Гимараэс, 64), Слимани (Корне, 73), Токо-Экамби (Кадевере, 73), Депай.
"Лилль": Меньян, Челик, Ботман, Фонте, Брадарич (Рейнилду, 46), Андре (Бамба, 61), Иконе (Луис Араужо, 73), Саншеш (Шека, 73), Сумаре, Дэвид (Языджи, 80), Йылмаз.
Читать также: "Монако" в гостях победил "Анже" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Провал "Баварии", осечка "Айнтрахта" и важные победы "РБ Лейпциг" и "Боруссии": все результаты 31-го тура Бундеслиги
-
Триумф "Зенита" и "Локомотива", осечка "Рубина" и победа "Спартака" в дерби: все результаты 27-го тура РПЛ
-
"Атлетик" вырвал победу у лидера чемпионата Испании
-
"Аталанта" растерзала "Болонью". Миранчук забил
-
"Бавария" хочет переманить Нагельсманна у "РБ Лейпциг"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 апреля
-
Феерия в Лионе, триумф ПСЖ и дежурная победа "Монако": все результаты 34-го тура Лиги 1
-
Провал "Баварии", осечка "Айнтрахта" и важные победы "РБ Лейпциг" и "Боруссии": все результаты 31-го тура Бундеслиги
-
Триумф "Зенита" и "Локомотива", осечка "Рубина" и победа "Спартака" в дерби: все результаты 27-го тура РПЛ
-
"Лилль" отыграл у "Лиона" 2 гола и одержал феерическую победу
-
1
"Атлетик" вырвал победу у лидера чемпионата Испании
-
"Аталанта" растерзала "Болонью". Миранчук забил
-
Провал "Шахтера", триумф "Зари" и долгожданное чемпионство "Динамо": все результаты 23-го тура УПЛ
-
"Астон Вилла" спасла ничью в матче с "Вест Бромвичем"
-
"Бавария" хочет переманить Нагельсманна у "РБ Лейпциг"
-
ЦСКА может уволить Бабаева. Названо условие
-
Доменико Тедеско прокомментировал победу в дерби
-
Гвардиола завоевал 30-й трофей в своей тренерской карьере
-
"Боруссии" Менхенгладбах уничтожила "Арминию"
-
"Рубин" дома уступил "Краснодару"
-
"Милан" подпишет вратаря "Лилля"
-
Валерий Газзаев высказался о матче "Спартак" - ЦСКА: "Это не дерби"
-
"Манчестер Сити" - обладатель Кубка Английской Лиги
-
"Монако" в гостях победил "Анже"
-
Уткин высказался об удалении Ахметова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13