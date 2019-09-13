"Лилль" переиграл "Анжер" в матче 5-го тура чемпионата Франции

Теги лилльанжер

"Лилль" переиграл "Анжер" в матче 5-го тура чемпионата Франции

"Лилль" обыграл "Анжер" в матче 5-го тура Лиги 1.

В составе победителей голами отметились Виктор Осимхен и Луис Араухо.

"Лилль" - "Анже"- 2:1 (1:0) 

Голы: Осимхен, 39 - 1:0, Араухо, 53 - 2:0, Баокен, 87 - 2:1.

"Лилль": Меньян, Габриэл, Брадарич (Рейнилду, 74), Фонте, Пье, Иконе (Уаттара, 82), Андре, Луис Араужо (Саншеш, 71), Сумаре, Бамба, Осимхен.

"Анжер": Бютель, Аит-Нури, Тома (Тиуб, 71), Траоре, Манко, Мангани (Пажо, 73), Сантамария, Капель, Перейра Лаже (Алиуи, 57), Павлович, Баокен.

"Лилль" с 9 баллами сравнялся с "Анже", ПСЖ, "Ренном" и "Ниццей" в турнирной таблице чемпионата Франции. 

А еще: "Лилль" крупно обыграл "Сент-Этьен" в матче 3-го тура чемпионата Франции| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 4 9
2 Ренн Ренн 3 9
3 Анжер Анжер 4 9
4 Лион Лион 4 7
5 Нант Нант 4 7
6 Тулуза Тулуза 4 7
7 Лилль Лилль 3 6
8 Ницца Ницца 3 6
9 Бордо Бордо 4 5
10 Брест Брест 4 5
11 Реймс Реймс 3 4
12 Ним Ним 4 4
13 Марсель Марсель 3 4
14 Монпелье Монпелье 4 4
15 Метц Метц 4 4
16 Сент-Этьен Сент-Этьен 3 4
17 Амьен Амьен 4 3
18 Страсбур Страсбур 3 2
19 Монако Монако 3 1
20 Дижон Дижон 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов