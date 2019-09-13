"Лилль" переиграл "Анжер" в матче 5-го тура чемпионата Франции

"Лилль" обыграл "Анжер" в матче 5-го тура Лиги 1.

В составе победителей голами отметились Виктор Осимхен и Луис Араухо.

"Лилль" - "Анже"- 2:1 (1:0)

Голы: Осимхен, 39 - 1:0, Араухо, 53 - 2:0, Баокен, 87 - 2:1.

"Лилль": Меньян, Габриэл, Брадарич (Рейнилду, 74), Фонте, Пье, Иконе (Уаттара, 82), Андре, Луис Араужо (Саншеш, 71), Сумаре, Бамба, Осимхен.

"Анжер": Бютель, Аит-Нури, Тома (Тиуб, 71), Траоре, Манко, Мангани (Пажо, 73), Сантамария, Капель, Перейра Лаже (Алиуи, 57), Павлович, Баокен.

"Лилль" с 9 баллами сравнялся с "Анже", ПСЖ, "Ренном" и "Ниццей" в турнирной таблице чемпионата Франции.

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