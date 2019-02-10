"Лилль" переиграл последнее место Лиги 1, "Ренн" разгромил "Сент-Этьен"

Представляем результаты 24-го тура французской Лиги 1. Отметим победу "Лилля", которая позволила клубу укрепиться на втором месте, однако от лидирующего ПСЖ "доги" отстают на 10 очков.

"Генгам" - "Лилль" 0:2

Гол: Рафаэл Леау, 47 - 0:1, Реми (пен), 90 - 0:2

"Генгам": Кейяр, Траоре, Эбоа-Эбоа, Ребошу, Кербра (Сорбон, 74), Блас, Фири, Ндонг (Ру, 81), Коко (Бенезе, 46), Тюрам, Менди.

"Лилль": Меньян, Фонте, Габриэл, Коне (Пье, 81), Челик, Иконе, Шека, Бамба, Тиаго Мендес, Пепе, Рафаэл Леау (Тиаго Майя, 75).

Предупреждения: Габриэл (31), Ндонг (33), Менди (79).



"Ренн" - "Сент-Этьен" 3:0

Голы: Ньянг, 21 - 1:0, Бен-Арфа (пен), 87 - 2:0, Юну, 90 - 3:0

"Ренн": Коубек, Мешер, Да Сильва, Зеффан, Траоре, Буриго (Желен, 71), Гренье, Юну, Бен-Арфа, Ньянг (Дель Кастийо, 63), Сьебатшо (Сарр, 31).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Суботич, Силва, Колодзейчак, Кабелла, Амума, Монне-Паке (Салибур, 77), Аит-Беннассер, Дебюши (Вада, 62), Дьони (Берич, 62).

Предупреждения: Амума (56), Суботич (65), Перрен (87).

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