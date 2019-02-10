"Лилль" переиграл последнее место Лиги 1, "Ренн" разгромил "Сент-Этьен"

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"Лилль" переиграл последнее место Лиги 1, "Ренн" разгромил "Сент-Этьен"

Представляем результаты 24-го тура французской Лиги 1. Отметим победу "Лилля", которая позволила клубу укрепиться на втором месте, однако от лидирующего ПСЖ "доги" отстают на 10 очков.

"Генгам" - "Лилль" 0:2

Гол: Рафаэл Леау, 47 - 0:1, Реми (пен), 90 - 0:2

"Генгам": Кейяр, Траоре, Эбоа-Эбоа, Ребошу, Кербра (Сорбон, 74), Блас, Фири, Ндонг (Ру, 81), Коко (Бенезе, 46), Тюрам, Менди.

"Лилль": Меньян, Фонте, Габриэл, Коне (Пье, 81), Челик, Иконе, Шека, Бамба, Тиаго Мендес, Пепе, Рафаэл Леау (Тиаго Майя, 75).

Предупреждения: Габриэл (31), Ндонг (33), Менди (79).


"Ренн" - "Сент-Этьен" 3:0

Голы: Ньянг, 21 - 1:0, Бен-Арфа (пен), 87 - 2:0, Юну, 90 - 3:0

"Ренн": Коубек, Мешер, Да Сильва, Зеффан, Траоре, Буриго (Желен, 71), Гренье, Юну, Бен-Арфа, Ньянг (Дель Кастийо, 63), Сьебатшо (Сарр, 31).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Суботич, Силва, Колодзейчак, Кабелла, Амума, Монне-Паке (Салибур, 77), Аит-Беннассер, Дебюши (Вада, 62), Дьони (Берич, 62).

Предупреждения: Амума (56), Суботич (65), Перрен (87).

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 22 59
2 Лилль Лилль 23 46
3 Лион Лион 23 43
4 Монпелье Монпелье 23 37
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 22 37
6 Марсель Марсель 24 37
7 Страсбур Страсбур 23 35
8 Реймс Реймс 24 35
9 Ницца Ницца 23 34
10 Ренн Ренн 23 33
11 Ним Ним 24 33
12 Анжер Анжер 24 30
13 Бордо Бордо 23 28
14 Тулуза Тулуза 24 27
15 Нант Нант 23 24
16 Амьен Амьен 24 21
17 Дижон Дижон 23 20
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19 ФК Кан ФК Кан 23 18
20 Генгам Генгам 22 14
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