"Лилль" переиграл ПСЖ и возглавил Лигу 1
Фото: твиттер "Лилля"
В рамках 31-го тура французской Лиги 1 ПСЖ проиграл "Лиллю".
Благодаря победе "Лилль" вернулся на первое место и оторвался от ПСЖ на 3 очка.
ПСЖ - "Лилль" 0:1
Гол: Дэвид, 20 - 0:1
ПСЖ: Навас, Керер (Дагба, 64), Диалло (Баккер, 64), Маркиньос, Кимпембе, Гуйе (Рафинья, 71), Ди Мария, Паредес, Кин (Дракслер, 64), Неймар, Мбаппе.
"Лилль": Меньян, Ботман, Тиагу Джало, Рейнилду, Фонте, Саншеш (Йылмаз, 73), Андре, Иконе, Сумаре, Бамба, Дэвид (Веа, 35).
Удаления: Неймар (90), Тиагу Джало (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13