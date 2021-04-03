"Лилль" переиграл ПСЖ и возглавил Лигу 1

2 Теги псжлилль

"Лилль" переиграл ПСЖ и возглавил Лигу 1Фото: твиттер "Лилля"

В рамках 31-го тура французской Лиги 1 ПСЖ проиграл "Лиллю".

Благодаря победе "Лилль" вернулся на первое место и оторвался от ПСЖ на 3 очка.

ПСЖ - "Лилль" 0:1

Гол: Дэвид, 20 - 0:1

ПСЖ: Навас, Керер (Дагба, 64), Диалло (Баккер, 64), Маркиньос, Кимпембе, Гуйе (Рафинья, 71), Ди Мария, Паредес, Кин (Дракслер, 64), Неймар, Мбаппе.

"Лилль": Меньян, Ботман, Тиагу Джало, Рейнилду, Фонте, Саншеш (Йылмаз, 73), Андре, Иконе, Сумаре, Бамба, Дэвид (Веа, 35).

Удаления: Неймар (90), Тиагу Джало (90).   

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Без Неймара выиграли бы ))

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Карыч
Карыч

Красавцы. Наказали пижонов. Почеттино физручелло на выход! )))))))

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