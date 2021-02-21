"Лилль" победил "Лорьян" и вернул себе первую строчку в Лиге 1

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"Лилль" победил "Лорьян" и вернул себе первую строчку в Лиге 1Завершился матч 26 тура чемпионата Франции. "Лорьян" принимал одного из лидеров турнира "Лилль" и потерпел разгромное поражение со счетом 1:4. Гости после этой победы смогли вернуть себе первую строчку в Лиге 1, набрав 58 очков. Хозяева продолжают бороться за выживание - в их активе только 23 балла и 18 место в турнирной таблице. 

"Лорьян" - "Лилль" 1:4 (1:2)

Голы: Гравийон, 21 (автогол) - 0:1, Эрго, 23 - 1:1, Фонте, 38 - 1:2, Иконе, 59 - 1:3, Брадарич, 90+1 - 1:4

"Лорьян": Дрейер, Гравийон, Лапорт, Морель (Абержель, 64), Эрго, Чалоба, Лемуан (Монкондюи, 65), Ле Фе (Лорьянте, 65), Делаплас, Висса (Буагар, 73), Моффи (Грбич, 74).

"Лилль": Меньян, Ботман, Челик, Фонте, Рейнилду, Иконе (Брадарич, 86), Шека (Саншеш, 75), Луис Араужо, Андре, Бамба (Языджи, 65), Дэвид (Веа, 65).

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