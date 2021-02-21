"Лилль" победил "Лорьян" и вернул себе первую строчку в Лиге 1
Завершился матч 26 тура чемпионата Франции. "Лорьян" принимал одного из лидеров турнира "Лилль" и потерпел разгромное поражение со счетом 1:4. Гости после этой победы смогли вернуть себе первую строчку в Лиге 1, набрав 58 очков. Хозяева продолжают бороться за выживание - в их активе только 23 балла и 18 место в турнирной таблице.
"Лорьян" - "Лилль" 1:4 (1:2)
Голы: Гравийон, 21 (автогол) - 0:1, Эрго, 23 - 1:1, Фонте, 38 - 1:2, Иконе, 59 - 1:3, Брадарич, 90+1 - 1:4
"Лорьян": Дрейер, Гравийон, Лапорт, Морель (Абержель, 64), Эрго, Чалоба, Лемуан (Монкондюи, 65), Ле Фе (Лорьянте, 65), Делаплас, Висса (Буагар, 73), Моффи (Грбич, 74).
"Лилль": Меньян, Ботман, Челик, Фонте, Рейнилду, Иконе (Брадарич, 86), Шека (Саншеш, 75), Луис Араужо, Андре, Бамба (Языджи, 65), Дэвид (Веа, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13