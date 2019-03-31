"Лилль" победил "Нант" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Франции

Теги лилльнант

"Лилль" победил "Нант" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Франции

В матче 20-го тура Лиги 1 "Лилль" обыграл "Нант" в гостевом матче (3:2).

В составе гостей отметились Валентин Эйссерик, который реализовал пенальти и Калифа Кулибали. У гостей отличились Рафаэл Леау, Николя Пепе и Жонатан Бамба.

"Нант" - "Лилль" - 2:3 (0:0)

Голы: Эйсерик, 54 - с пенальти - 1:0, Кулибали, 56 - 2:0, Леан, 62 - 2:1, Пепе, 68 - с пенальти - 2:2, Бамба, 69 - 2:3. 

"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва (Боскилиа, 87), Паллуа, Ие, Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре, Ронжье, Лукас Эванжелиста (Мутуссами, 79), Эйсерик (Лимбомб, 84), Кулибали.

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Коне, Зеки Челик, Тиагу Мендес, Шека, Реми (Иконе, 85), Бамба, Пепе (Тиагу Майа, 90+1), Араужу (Леан, 59).

"Лилль", имея в активе 60 баллов, остался на втором месте в турнирной таблице. "Нант" с 31 баллом располагается на 15-й строчке.

Не пропустите:  Де Хеа летом может перейти в ПСЖ| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Тоттенхэмом" и переместился на 1 место в АПЛ

"Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Тоттенхэмом" и переместился на 1 место в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 28 77
2 Лилль Лилль 29 57
3 Лион Лион 30 56
4 Марсель Марсель 30 48
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 29 46
6 Реймс Реймс 29 46
7 Ницца Ницца 30 44
8 Монпелье Монпелье 29 42
9 Ренн Ренн 29 41
10 Страсбур Страсбур 29 39
11 Анжер Анжер 30 37
12 Ним Ним 28 37
13 Бордо Бордо 30 35
14 Тулуза Тулуза 29 32
15 Нант Нант 28 31
16 Монако Монако 30 30
17 Амьен Амьен 30 30
18 ФК Кан ФК Кан 30 23
19 Генгам Генгам 29 22
20 Дижон Дижон 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов