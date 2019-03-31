"Лилль" победил "Нант" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Франции
В матче 20-го тура Лиги 1 "Лилль" обыграл "Нант" в гостевом матче (3:2).
В составе гостей отметились Валентин Эйссерик, который реализовал пенальти и Калифа Кулибали. У гостей отличились Рафаэл Леау, Николя Пепе и Жонатан Бамба.
"Нант" - "Лилль" - 2:3 (0:0)
Голы: Эйсерик, 54 - с пенальти - 1:0, Кулибали, 56 - 2:0, Леан, 62 - 2:1, Пепе, 68 - с пенальти - 2:2, Бамба, 69 - 2:3.
"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва (Боскилиа, 87), Паллуа, Ие, Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре, Ронжье, Лукас Эванжелиста (Мутуссами, 79), Эйсерик (Лимбомб, 84), Кулибали.
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Коне, Зеки Челик, Тиагу Мендес, Шека, Реми (Иконе, 85), Бамба, Пепе (Тиагу Майа, 90+1), Араужу (Леан, 59).
"Лилль", имея в активе 60 баллов, остался на втором месте в турнирной таблице. "Нант" с 31 баллом располагается на 15-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Марсель
|30
|48
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Ницца
|30
|44
|8
|Монпелье
|29
|42
|9
|Ренн
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Анжер
|30
|37
|12
|Ним
|28
|37
|13
|Бордо
|30
|35
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|30
|30
|17
|Амьен
|30
|30
|18
|ФК Кан
|30
|23
|19
|Генгам
|29
|22
|20
|Дижон
|30
|21