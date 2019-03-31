"Лилль" победил "Нант" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Франции

В матче 20-го тура Лиги 1 "Лилль" обыграл "Нант" в гостевом матче (3:2).

В составе гостей отметились Валентин Эйссерик, который реализовал пенальти и Калифа Кулибали. У гостей отличились Рафаэл Леау, Николя Пепе и Жонатан Бамба.

"Нант" - "Лилль" - 2:3 (0:0)

Голы: Эйсерик, 54 - с пенальти - 1:0, Кулибали, 56 - 2:0, Леан, 62 - 2:1, Пепе, 68 - с пенальти - 2:2, Бамба, 69 - 2:3.

"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва (Боскилиа, 87), Паллуа, Ие, Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре, Ронжье, Лукас Эванжелиста (Мутуссами, 79), Эйсерик (Лимбомб, 84), Кулибали.

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Коне, Зеки Челик, Тиагу Мендес, Шека, Реми (Иконе, 85), Бамба, Пепе (Тиагу Майа, 90+1), Араужу (Леан, 59).

"Лилль", имея в активе 60 баллов, остался на втором месте в турнирной таблице. "Нант" с 31 баллом располагается на 15-й строчке.

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