"Лилль" победил "Осер" в Кубке Франции

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"Лилль" победил "Осер" в Кубке Франции

Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен

В матче 1/32 финала Кубка Франции "Лилль" на своем поле обыграл "Осер" со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд турнира.

Победу хозяевам принесли голы Эйнджела Гомеса, Джонатана Дэвида и Зеки Челика. В составе гостей отличился Реми Дюжимон.

"Лилль" – "Осер" - 3:1 (3:0)
Голы: Гомес, 23 - 1:0, Дэвид, 33 - 2:0, Челик, 39 - 3:0, Дюжимон, 48 - 3:1

"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Джало, Гудмундссон, Онана, Санчеш (Андре, 66), Иконе (Лихаджи, 46), Гомес (Мандава, 78), Йылмаз (Язичи, 65), Дэвид (Ньясс, 89)

"Осер": Де Перчин, Джоли, Кефф, Джубал, Жоржен (Бернар, 59), Мохамед, Дюжимон (Отре, 56), Синайоко (Хейн, 66), Ндом, Саки (Туре, 66), Бен Фредж (Шарбонье, 59)

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