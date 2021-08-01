"Лилль" победил ПСЖ и завоевал Суперкубок Франции

В матче за Суперкубок Франции "Лилль" победил "Пари Сен-Жермен" и стал обладателем трофея.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Шека.

"Лилль" – ПСЖ - 1:0 (1:0)

Гол: Шека, 45 - 1:0

"Лилль": Лео Жардим, Ботман, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Шека, Андре, Луис Араужо, Бамба, Дэвид (Веа, 76), Йылмаз.

ПСЖ: Навас, Керер, Хакими, Кимпембе, Диалло, Эбимбе (Вейналдум, 71), Данилу Перейра, Эррера, Дракслер, Икарди, Калимуэндо.

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