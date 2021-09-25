"Лилль" победил "Страсбур" и вошел в топ-10 Лиги 1
Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде обыграл "Страсбур" со счетом 2:1.
Победу гостям принес дубль Джонатана Дэвида. У хозяев отличился Ибраима Сиссоко.
"Лилль", набрав 11 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Страсбур" с 10 очками опустился на 11-ю позицию.
"Страсбур" – "Лилль" - 1:2 (0:1)
Голы: Дэвид, 23 - 0:1, Дэвид, 57 (с пенальти) - 0:2, Сиссоко, 75 - 1:2
"Страсбур": Зельс, Каси, Ле Маршан, Джику (Гильбер, 58), Ньямси, Лиэнар (Уорис, 82), Ахолу (Сиссоко, 58), Томассон, Белльгард, Гамейро (Ажорк, 59), Диалло.
"Лилль": Грбич, Челик (Тиагу Джало, 62), Фонте, Ботман, Рейнилду, Иконе (Языджи, 74), Гомес (Гудмундссон, 62), Андре, Шека, Веа, Дэвид (Онана, 82).
Не пропустите: Хакими оценил человеческие качества Месси. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дортмундская "Боруссия" без Холанда проиграла в Гладбахе
-
"Ливерпуль" в феерическом матче не смог обыграть "Брентфорд", но вышел на 1-е место
-
"Интер" не смог обыграть "Аталанту" Миранчука
-
Россия может вновь провести чемпионат мира по футболу
-
Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче с "Крыльями Советов"
Лента новостей
-
Боня ответила Зареме на обвинения в развращении экс-лидера "Спартака"
-
"Севилья" обыграла "Эспаньол" и вошла в топ-3 в Ла Лиге
-
1
Роналду отреагировал на первое поражение "Манчестер Юнайтед" в АПЛ
-
"Лилль" победил "Страсбур" и вошел в топ-10 Лиги 1
-
Дубль Яремчука принес "Бенфике" победу в чемпионате Португалии
-
Киевское "Динамо" уверенно выиграло во Львове
-
"Аякс" вновь одержал крупную победу в Эредивизии
-
Дортмундская "Боруссия" без Холанда проиграла в Гладбахе
-
"Ливерпуль" в феерическом матче не смог обыграть "Брентфорд", но вышел на 1-е место
-
Неудача "Торпедо", разгром "Спартака-2", успех "Оренбурга": результаты 13-го тура ФНЛ
-
"Интер" не смог обыграть "Аталанту" Миранчука
-
"Спартак" уверенно обыграл "Уфу"
-
Дзюба высказался о своем будущем в сборной России
-
Путин ответил Жириновскому на предложение отправить Мамаева и Кокорина в Сибирь
-
Боня рассказала, как Алана Мамаева изменяла Павлу
-
"Ницца" разгромила "Сент-Этьен" и ворвалась в топ-3 в Лиге 1
-
Россия может вновь провести чемпионат мира по футболу
-
ПСВ вновь проиграл в чемпионате Нидерландов
-
"Валенсия" на 95-й минуте спаслась от поражения в матче с "Атлетиком"
-
Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче с "Крыльями Советов"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13