"Лилль" победил "Страсбур" и вошел в топ-10 Лиги 1

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"Лилль" победил "Страсбур" и вошел в топ-10 Лиги 1

Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде обыграл "Страсбур" со счетом 2:1.

Победу гостям принес дубль Джонатана Дэвида. У хозяев отличился Ибраима Сиссоко.

"Лилль", набрав 11 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Страсбур" с 10 очками опустился на 11-ю позицию.

"Страсбур" – "Лилль" - 1:2 (0:1)
Голы: Дэвид, 23 - 0:1, Дэвид, 57 (с пенальти) - 0:2, Сиссоко, 75 - 1:2

"Страсбур": Зельс, Каси, Ле Маршан, Джику (Гильбер, 58), Ньямси, Лиэнар (Уорис, 82), Ахолу (Сиссоко, 58), Томассон, Белльгард, Гамейро (Ажорк, 59), Диалло.

"Лилль": Грбич, Челик (Тиагу Джало, 62), Фонте, Ботман, Рейнилду, Иконе (Языджи, 74), Гомес (Гудмундссон, 62), Андре, Шека, Веа, Дэвид (Онана, 82).

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