"Лилль" подписал чемпиона Европы-2016

Португальский защитник Жозе Фонте перешел в "Лилль", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентам, поэтому достался "догам" бесплатно и заключил с клубом контракт до лета 2020 года.

Последним клубом 34-летнего Фонте был китайский "Далян Ифан", с которым он разорвал контракт. Ранее португалец также играл за "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Кристал Пэлас", "Эштрелу Амадору", "Пакуш де Феррейру", "Бенфику", "Виторию Сетубал", "Фелгейраш" и "Спортинг". За сборную Португалии сыграл 35 матчей. Чемпион Европы-2016. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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