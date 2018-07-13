"Лилль" подписал экс-форварда "Челси"

Теги лилльлас пальмаслоик реми

"Лилль" подписал экс-форварда "Челси"

"Лилль" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Лас Пальмаса" Лоика Реми.

Сумма трансфера пока неизвестна. 31-летний француз, который известен по выступлениям за "Челси", заключил с "догами" контракт до лета 2020 года.

Реми выступал за "Лас Пальмас" с 2017 года, сыграл 13 матчей и забил 6 голов. Сдавался в аренду "Хетафе".

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