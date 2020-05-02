"Лилль" получил 85-миллионное предложение по своему форварду
"Лиллю" поступило крупное предложение по трансферу нападающего Виктора Осимхена.
Как сообщает Daily Mail, клуб, чье название не уточняется, предложил за 21-летнего нигерийца 85 миллионов евро.
Напомним, что ранее интерес к футболисту проявляли "Барселона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Контракт Осимхена с клубом рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне на его счету 18 голов и 6 ассистов в 38 играх.
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