"Лилль" получил 85-миллионное предложение по своему форварду

2 Теги лилльвиктор осимхен

"Лилль" получил 85-миллионное предложение по своему форварду

"Лиллю" поступило крупное предложение по трансферу нападающего Виктора Осимхена.

Как сообщает Daily Mail, клуб, чье название не уточняется, предложил за 21-летнего нигерийца 85 миллионов евро.

Напомним, что ранее интерес к футболисту проявляли "Барселона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Контракт Осимхена с клубом рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне на его счету 18 голов и 6 ассистов в 38 играх.

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