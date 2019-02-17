"Лилль" потерял очки в матче с "Монпелье" и другие результаты 25-го тура Лиги 1

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"Лилль" потерял очки в матче с "Монпелье" и другие результаты 25-го тура Лиги 1

Представляем результаты 25-го тура французской Лиги 1.

"Кан" - "Страсбур" 0:0

"Кан": Самба, Джику, Гильбер, Армугом, Гради (Диоманде, 79), Кауи (Санко, 71), Фажр, Онианге, Бесс, Кривелли (Бовю, 74), Нинга.

"Страсбур": Зельс, Лала, Мартинес, Митрович, Каси, Сиссоко, Прцич, Лиэнар, Томассон (Фофана, 75), Корнье (Мотиба, 66), Ажорк (Да Кошта, 85).

Предупреждения: Сиссоко (38), Мартинес (45), Ажорк (68).


"Бордо" - "Тулуза" 2:1

Голы: Башич, 2 - 1:0, Каюзак, 70 - 1:1, Бриан, 82 - 2:1

"Бордо": Костиль, Йованович, Паленсия, Кунде, Тчуамени, Отавио, Тришар, Башич (Адли, 90), Камано (де Превиль, 75), Маджа (Корнелиус, 67), Бриан.

"Тулуза": Рене, Диаките (Лейя-Исека, 87), Морейра, Амьян, Седзи, Ману Гарсия (Дурмаз, 52), Каюзак, Жан (Мубеле, 80), Сангаре, Градель, Саного.

Предупреждения: Каюзак (29), Сангаре (38), Паленсия (68), Йованович (77).


"Лилль" - "Монпелье" 0:0

"Лилль": Меньян, Габриэл, Коне, Фонте, Пье, Иконе, Шека (Тиаго Майя, 65), Бамба (Луис Араужо, 55), Тиаго Мендес, Пепе, Рафаэл Леау (Реми, 77).

"Монпелье": Лекомт, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Ойонго, Скири, Ле Таллек, Ристич (Ласн, 46), Молле (Пирис, 79), Шкулетич (Самбия, 60), Лаборд.

Предупреждения: Илтон (29), Шека (37), Коне (44), Ле Таллек (44), Конгре (56), Фонте (78).

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 22 59
2 Лилль Лилль 24 49
3 Лион Лион 25 46
4 Марсель Марсель 25 40
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 24 40
6 Монпелье Монпелье 23 37
7 Ницца Ницца 25 37
8 Ренн Ренн 24 36
9 Ним Ним 25 36
10 Страсбур Страсбур 24 35
11 Реймс Реймс 24 35
12 Анжер Анжер 25 33
13 Бордо Бордо 23 28
14 Нант Нант 25 27
15 Тулуза Тулуза 24 27
16 Монако Монако 25 22
17 Амьен Амьен 25 21
18 Дижон Дижон 24 20
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