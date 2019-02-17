"Лилль" потерял очки в матче с "Монпелье" и другие результаты 25-го тура Лиги 1
Представляем результаты 25-го тура французской Лиги 1.
"Кан" - "Страсбур" 0:0
"Кан": Самба, Джику, Гильбер, Армугом, Гради (Диоманде, 79), Кауи (Санко, 71), Фажр, Онианге, Бесс, Кривелли (Бовю, 74), Нинга.
"Страсбур": Зельс, Лала, Мартинес, Митрович, Каси, Сиссоко, Прцич, Лиэнар, Томассон (Фофана, 75), Корнье (Мотиба, 66), Ажорк (Да Кошта, 85).
Предупреждения: Сиссоко (38), Мартинес (45), Ажорк (68).
"Бордо" - "Тулуза" 2:1
Голы: Башич, 2 - 1:0, Каюзак, 70 - 1:1, Бриан, 82 - 2:1
"Бордо": Костиль, Йованович, Паленсия, Кунде, Тчуамени, Отавио, Тришар, Башич (Адли, 90), Камано (де Превиль, 75), Маджа (Корнелиус, 67), Бриан.
"Тулуза": Рене, Диаките (Лейя-Исека, 87), Морейра, Амьян, Седзи, Ману Гарсия (Дурмаз, 52), Каюзак, Жан (Мубеле, 80), Сангаре, Градель, Саного.
Предупреждения: Каюзак (29), Сангаре (38), Паленсия (68), Йованович (77).
"Лилль" - "Монпелье" 0:0
"Лилль": Меньян, Габриэл, Коне, Фонте, Пье, Иконе, Шека (Тиаго Майя, 65), Бамба (Луис Араужо, 55), Тиаго Мендес, Пепе, Рафаэл Леау (Реми, 77).
"Монпелье": Лекомт, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Ойонго, Скири, Ле Таллек, Ристич (Ласн, 46), Молле (Пирис, 79), Шкулетич (Самбия, 60), Лаборд.
Предупреждения: Илтон (29), Шека (37), Коне (44), Ле Таллек (44), Конгре (56), Фонте (78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|24
|49
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|24
|40
|6
|Монпелье
|23
|37
|7
|Ницца
|25
|37
|8
|Ренн
|24
|36
|9
|Ним
|25
|36
|10
|Страсбур
|24
|35
|11
|Реймс
|24
|35
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|24
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|24
|20
|19
|ФК Кан
|24
|18
|20
|Генгам
|24
|14