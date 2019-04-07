"Лилль" потерял очки в матче с "Реймсом"
В матче 31-го тура чемпионата Франции "Реймс" и "Лилль" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет открыл Жозе Фонте, но затем хозяев спас от поражения Реми Уден.
"Лилль" остался на втором месте в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" занимает шестое место.
"Реймс" – "Лилль" - 1:1 (0:0)
Голы: Фонте, 55 - 0:1, Уден, 78 - 1:1
В другом матче "Тулуза" обыграла "Нант" благодаря голу Иссиага Силла.
"Тулуза" – "Нант" - 1:0 (0:0)
Гол: Силла, 55 - 1:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Монпелье
|30
|45
|8
|Ницца
|30
|44
|9
|Страсбур
|30
|42
|10
|Ренн
|30
|42
|11
|Ним
|30
|40
|12
|Анжер
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|30
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|ФК Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23