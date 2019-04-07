"Лилль" потерял очки в матче с "Реймсом"

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"Лилль" потерял очки в матче с "Реймсом"

В матче 31-го тура чемпионата Франции "Реймс" и "Лилль" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет открыл Жозе Фонте, но затем хозяев спас от поражения Реми Уден.

"Лилль" остался на втором месте в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" занимает шестое место.

"Реймс" – "Лилль" - 1:1 (0:0)
Голы: Фонте, 55 - 0:1, Уден, 78 - 1:1

В другом матче "Тулуза" обыграла "Нант" благодаря голу Иссиага Силла.

"Тулуза" – "Нант" - 1:0 (0:0)
Гол: Силла, 55 - 1:0

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