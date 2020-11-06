"Лилль" прервал впечатляющую беспроигрышную серию "Милана"

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Лилль" в гостях разгромил "Милан" со счётом 3:0.

"Россонери" не знали поражений с марта - их беспроигрышная серия длилась 24 матча.

За этот период команда Стефано Пиоли добыла 18 побед и 6 раз сыграла вничью.

Следующий соперник "Милана" - "Верона". Игра состоится в воскресенье на "Сан-Сиро".

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