"Лилль" приглашает экс-наставника "Рубина"

Теги лилльхавьер грасия карлосрубинмарсело бьелса

"Лилль" приглашает экс-наставника "Рубина"

Бывший главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия может возглавить "Лилль", сообщает AS.

По сведениям издания, "доги" намерены пригласить испанского специалиста вместо Марсело Бьелсы, под руководством которого команда провалила старт сезона.

После 10 сыгранных матчей "Лилль" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе всего 6 очков. 

Не пропустите: Вот так бы выглядел сегодняшний "Лилль", не продавай он своих лидеров. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 12 32
2 Монако 12 28
3 Нант 12 23
4 Лион 11 22
5 Марсель 11 21
6 Сент-Этьен 11 18
7 ФК Кан 11 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Ренн 12 15
11 Труа 12 15
12 Тулуза 12 15
13 Генгам 12 14
14 Анжер 12 13
15 Дижон 11 12
16 Амьен 11 11
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 12 10
19 Лилль 10 6
20 Метц 11 3
Полная таблица

топ-5 тегов