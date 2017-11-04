"Лилль" приглашает экс-наставника "Рубина"
Бывший главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия может возглавить "Лилль", сообщает AS.
По сведениям издания, "доги" намерены пригласить испанского специалиста вместо Марсело Бьелсы, под руководством которого команда провалила старт сезона.
После 10 сыгранных матчей "Лилль" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе всего 6 очков.
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