"Лилль" продлил контракт с защитником Жозе Фонте
"Лилль" продлил контракт с защитником Жозе Фонте. Об этом сообщается на сайте клуба.
Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года.
35-летний Фонте перешел в "Лилль" в 2018 году. В прошедшем сезоне он участвовал в 36 матчах Лиги 1, отметившись 3 голами.
Ранее игрок выступал в составе "Саутгемптона" на протяжении 7 лет (2010 - 2017).
Отметим, что защитник является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.
L'international portugais prolonge son contrat jusqu'en 2021 !— LOSC (@losclive) 9 августа 2019 г.
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