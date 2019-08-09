"Лилль" продлил контракт с защитником Жозе Фонте. Об этом сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года.

35-летний Фонте перешел в "Лилль" в 2018 году. В прошедшем сезоне он участвовал в 36 матчах Лиги 1, отметившись 3 голами.

Ранее игрок выступал в составе "Саутгемптона" на протяжении 7 лет (2010 - 2017).

Отметим, что защитник является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

L'international portugais prolonge son contrat jusqu'en 2021 !



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