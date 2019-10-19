"Лилль" проиграл "Тулузе" и другие результаты 10-го тура Лиги 1
Представляем вашему вниманию результаты матчей французской Лиги 1.
"Ним" - "Амьен" 1:1
Голы: Мартинес, 41 - 1:0, Калабрези, 90 - 1:1
"Тулуза" - "Лилль" 2:1
Голы: Саного, 58 - 1:0, Градель (пен), 66 - 2:0, Фонте, 90 - 2:1
"Метц" - "Нант" 1:0
Гол: Диалло, 86 - 1:0
"Анжер" - "Брест" 0:1
Гол: Кардона, 67 - 0:1
"Реймс" - "Монпелье" 1:0
Гол: Абдельхамид, 2 - 1:0
Читайте также: "Лион" не смог обыграть "Дижон" в матче Лиги 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Лилль" проиграл "Тулузе" и другие результаты 10-го тура Лиги 1
-
Тедеско назвал причины смены скамейки запасных
-
1
Дзюба о матче с "Ростовом": "Зенит" продемонстрировал свою мощь"
-
Промес принес "Аяксу" победу над "Валвейком"
-
"Наполи" - "Верона" - 2:0 (видеообзор матча Серии А)
-
"Атлетико" - "Валенсия" - 1:1, "Хетафе" - "Леганес" - 2:0 (видеообзор матчей Примеры)
-
В битве "Боруссий" сильнее оказался Дортмунд
-
"Хетафе" уверенно разобрался с "Леганесом" (видео голов)
-
"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас"
-
В Англии футболисты покинули поле из-за проявления расизма
-
"Наполи" на классе обыграл "Верону" (видео голов)
-
"Зенит" разгромил "Ростов". Дзюба забил хет-трик и отдал два ассиста
-
Варди обошел Торреса и Азара по забитым голам в АПЛ
-
"Лион" не смог обыграть "Дижон" в матче Лиги 1
-
Фергюсон присутствовал на тренировке "Манчестер Юнайтед" в преддверии матча с "Ливерпулем"
-
"Манчестер Сити" готовит новый контракт для одного из лидеров команды
-
Тедеско прокомментировал ничью с "Рубином" в своем первом матче во главе "Спартака"
-
"Тамбов" подтвердил отставку Григоряна
-
"Лацио" - "Аталанта" - 3:3 (видеообзор матча Серии А)
-
"Заря" добыла волевую победу над "Десной", львовское дерби завершилось ничьей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|24
|2
|Нант
|9
|19
|3
|Анжер
|9
|16
|4
|Бордо
|9
|15
|5
|Лилль
|9
|15
|6
|Реймс
|9
|14
|7
|Монпелье
|9
|14
|8
|Марсель
|9
|13
|9
|Ницца
|10
|13
|10
|Ренн
|9
|12
|11
|Амьен
|9
|11
|12
|Брест
|9
|11
|13
|Сент-Этьен
|9
|11
|14
|Лион
|10
|10
|15
|Ним
|9
|9
|16
|Монако
|9
|9
|17
|Страсбур
|9
|9
|18
|Дижон
|10
|9
|19
|Тулуза
|9
|9
|20
|Метц
|9
|8