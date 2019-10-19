"Лилль" проиграл "Тулузе" и другие результаты 10-го тура Лиги 1

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"Лилль" проиграл "Тулузе" и другие результаты 10-го тура Лиги 1

Представляем вашему вниманию результаты матчей французской Лиги 1.

"Ним" - "Амьен" 1:1

Голы: Мартинес, 41 - 1:0, Калабрези, 90 - 1:1


"Тулуза" - "Лилль" 2:1

Голы: Саного, 58 - 1:0, Градель (пен), 66 - 2:0, Фонте, 90 - 2:1


"Метц" - "Нант" 1:0

Гол: Диалло, 86 - 1:0


"Анжер" - "Брест" 0:1

Гол: Кардона, 67 - 0:1


"Реймс" - "Монпелье" 1:0

Гол: Абдельхамид, 2 - 1:0

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 10 24
2 Нант Нант 9 19
3 Анжер Анжер 9 16
4 Бордо Бордо 9 15
5 Лилль Лилль 9 15
6 Реймс Реймс 9 14
7 Монпелье Монпелье 9 14
8 Марсель Марсель 9 13
9 Ницца Ницца 10 13
10 Ренн Ренн 9 12
11 Амьен Амьен 9 11
12 Брест Брест 9 11
13 Сент-Этьен Сент-Этьен 9 11
14 Лион Лион 10 10
15 Ним Ним 9 9
16 Монако Монако 9 9
17 Страсбур Страсбур 9 9
18 Дижон Дижон 10 9
19 Тулуза Тулуза 9 9
20 Метц Метц 9 8
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