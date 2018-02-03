"Лилль" - ПСЖ - 0:3 (обзор)

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"Лилль" - ПСЖ - 0:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча французской Лиги 1 между "Лиллем" и ПСЖ.

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Команда М О
1 ПСЖ 24 62
2 Марсель 24 51
3 Лион 23 48
4 Монако 23 47
5 Нант 23 37
6 Монпелье 24 34
7 Ницца 24 34
8 Бордо 24 32
9 Ренн 23 31
10 Генгам 23 29
11 Сент-Этьен 24 29
12 Дижон 23 28
13 ФК Кан 23 27
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 24 26
16 Анжер 24 25
17 Амьен 24 25
18 Лилль 24 25
19 Труа 23 24
20 Метц 24 18
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