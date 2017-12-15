"Лилль" расторг контракт с Бьелсой



Главный тренер "Лилля" Марсело Бьелса покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня руководство французского клуба расторгло контракт с аргентинским специалистом. Причиной является поездка Бьелсы в Чили к своему другу без разрешения клуба.

При этом Бьелса хотел получить от французов неустойку в размере 15-20 миллионов евро. Неизвестно, получил ли аргентинец компенсацию.

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