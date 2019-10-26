"Лилль" разгромил "Бордо" в 11-м туре чемпионата Франции

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"Лилль" разгромил "Бордо" в 11-м туре чемпионата Франции

В рамках 11-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своём поле одержал крупную победу над "Бордо" со счётом 3:0.

В составе "догов" отличились Бенжамен АндреЮсуф Языджи и Лоик Реми.

"Лилль" – "Бордо" - 3:0

Голы: Андре, 22 - 1:0, Языджи, 62 (пенальти) - 2:0, Реми, 90 - 3:0.

"Лилль": Меньян, Челик, Тиагу Джало, Габриэл, Рейнилду, Иконе (Бамба, 74), Андре, Языджи, Сумаре, Фонте (Сумаоро, 46), Осимхен (Реми, 58).

"Бордо": Костиль, Пабло, Мешер, Косьельни, Бенито, Аит-Беннассер (Калу, 64), Отавио, Камано (Маджа, 72), Хван Ый Чжо, Бриан (Адли, 51), де Превиль.

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