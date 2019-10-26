"Лилль" разгромил "Бордо" в 11-м туре чемпионата Франции
В рамках 11-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своём поле одержал крупную победу над "Бордо" со счётом 3:0.
В составе "догов" отличились Бенжамен Андре, Юсуф Языджи и Лоик Реми.
"Лилль" – "Бордо" - 3:0
Голы: Андре, 22 - 1:0, Языджи, 62 (пенальти) - 2:0, Реми, 90 - 3:0.
"Лилль": Меньян, Челик, Тиагу Джало, Габриэл, Рейнилду, Иконе (Бамба, 74), Андре, Языджи, Сумаре, Фонте (Сумаоро, 46), Осимхен (Реми, 58).
"Бордо": Костиль, Пабло, Мешер, Косьельни, Бенито, Аит-Беннассер (Калу, 64), Отавио, Камано (Маджа, 72), Хван Ый Чжо, Бриан (Адли, 51), де Превиль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|24
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Реймс
|10
|17
|4
|Марсель
|10
|16
|5
|Анжер
|10
|16
|6
|Бордо
|10
|15
|7
|Лилль
|10
|15
|8
|Монако
|11
|15
|9
|Монпелье
|10
|14
|10
|Брест
|10
|14
|11
|Сент-Этьен
|10
|14
|12
|Ницца
|10
|13
|13
|Ренн
|10
|12
|14
|Амьен
|10
|12
|15
|Тулуза
|10
|12
|16
|Метц
|10
|11
|17
|Лион
|10
|10
|18
|Ним
|10
|10
|19
|Дижон
|10
|9
|20
|Страсбур
|10
|9