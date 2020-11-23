"Лилль" разгромил "Лорьян" и вернулся на второе место Лиги 1

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"Лилль" разгромил "Лорьян" и вернулся на второе место Лиги 1

В рамках 11-го тура французской Лиги 1 "Лилль" с крупным счетом обыграл "Лорьян".

Благодаря победе "Лилль" вернулся на второе место в чемпионате.

"Лилль" - "Лорьян" 4:0

Голы: Языджи, 29 - 1:0, Языджи, 51 - 2:0, Луис Араужо, 57 - 3:0, Дэвид, 89 - 4:0

"Лилль": Меньян, Сумаоро, Ботман, Пье (Тиагу Джало, 70), Брадарич, Шека (Сумаре, 70), Андре, Луис Араужо (Лихаджи, 80), Языджи (Иконе, 81), Бамба (Веа, 86), Дэвид.

"Лорьян": Нарди, Морель, Лапорт, Гравийон, Мендес (Эрго, 83), Абержель, Чалоба (Лемуан, 69), Лорьянте (Ле Фе, 69), Марво (Грбич, 59), Висса, Моффи (Амель, 58).

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