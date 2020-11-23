"Лилль" разгромил "Лорьян" и вернулся на второе место Лиги 1
В рамках 11-го тура французской Лиги 1 "Лилль" с крупным счетом обыграл "Лорьян".
Благодаря победе "Лилль" вернулся на второе место в чемпионате.
"Лилль" - "Лорьян" 4:0
Голы: Языджи, 29 - 1:0, Языджи, 51 - 2:0, Луис Араужо, 57 - 3:0, Дэвид, 89 - 4:0
"Лилль": Меньян, Сумаоро, Ботман, Пье (Тиагу Джало, 70), Брадарич, Шека (Сумаре, 70), Андре, Луис Араужо (Лихаджи, 80), Языджи (Иконе, 81), Бамба (Веа, 86), Дэвид.
"Лорьян": Нарди, Морель, Лапорт, Гравийон, Мендес (Эрго, 83), Абержель, Чалоба (Лемуан, 69), Лорьянте (Ле Фе, 69), Марво (Грбич, 59), Висса, Моффи (Амель, 58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13